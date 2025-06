Sant Fruitós escalfa motors per a una Festa Major d'Estiu plena de propostes

La Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages se celebrarà del 1 al 7 de juliol amb una programació àmplia i diversa que combina tradició i novetats. Hi haurà activitats per a totes les edats, com concerts, actes populars, activitats infantils, espectacles d'humor, competicions esportives i la ja consolidada proposta jove del Tros Jove.

El Batibull, epicentre de la Festa Major Infantil

Els més petits podran gaudir del Batibull durant tres tardes consecutives sota el Cobert de la Màquina de Batre.

Dimarts 1: Batibull Itinerant amb l'espectacle Zeppelin a partir de les 18.30 h.

Dimecres 2: Batibull de Ballaruga amb Jaume Barri.

Dijous 3: Batibull de Màgia amb el Mag Magow, del Super3, i taller de bombolles a càrrec de Cal Clic.

Cada tarda, a partir de 2/4 de 7, hi haurà també l'inflable La Màquina de Batre torna al Cobert.

Música per a tots els gustos

Els concerts tindran lloc majoritàriament al Cobert de la Màquina de Batre:

Divendres 4: Strombers (23.30 h) i La Tropical (01.00 h).

Dissabte 5: Los Mejores Tribut i sessió de DJ amb Anna Gisbert.

Diumenge 6: concert de Festa Major amb Venus la Gran Orquestra (19.00 h) i ball de nit (22.00 h).

El Bosquet, escenari per a propostes fresques i populars

El Bosquet acollirà diverses activitats culturals i musicals:

Dijous: el 7 de Tapes i 7 de Vi, amb música de Los Bingueros.

Divendres: Festa Andalusa amb l'escola de ball Lourdes Jiménez i el grup El Quinto Carajillo.

Dissabte: Ball Country, Frikibingo i ball amb Joan Vilandeny.

Tradició i cultura popular

Dissabte: Proclamació de la Pubilla i l'Hereu i mostra de cultura popular.

Diumenge: Missa, ballada de sardanes amb la Cobla Manresa i vermut popular organitzat pel Col·lectiu de Recerca Històrica.

Humor i cloenda amb Pep Plaza

El dilluns 7 de juliol es tancarà la festa amb el tradicional vespre d'humor. L'humorista Pep Plaza oferirà l'espectacle El substitut després del sopar de carmanyola.

Esport i diversió: novetats i clàssics

Torneig multiesportiu per a infants i joves, dissabte i diumenge al matí.

Memorial Miquel Martínez: partit de veterans entre el FC Fruitosenc i el Gimnàstic de Manresa.

Activitat d'Scalextric al local Tot Slot (1 al 3 de juliol), per a majors de 8 anys.

El Tros Jove, espai consolidat per al jovent

Del 3 al 6 de juliol, l'aparcament del camp de futbol municipal tornarà a acollir el Tros Jove, l'espai autogestionat pels majors de 18 anys amb sopars, música, jocs i activitats. Es tracta de la segona edició d'aquesta proposta pensada perquè els joves del poble tinguin un espai propi durant la Festa Major.

La programació completa i la venda d'entrades es pot consultar al web de l'Ajuntament de Sant Fruitós o a l'APP de l'Ajuntament.