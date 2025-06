Sant Fruitós de Bages celebrarà el Dia de l'Orgull amb la jornada Batega diversitat

Sant Fruitós de Bages se suma aquest dissabte 28 de juny a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb la jornada Batega diversitat, una proposta oberta a tota la ciutadania amb activitats esportives, lúdiques i de sensibilització per reivindicar la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

El programa començarà al matí amb una activitat esportiva inclusiva de pickleball, organitzada per l'entitat Pickleball Bages a la pista de l'Escola Monsenyor Gibert. L'activitat, oberta a tothom independentment del nivell, acabarà amb un esmorzar popular. Aquesta proposta s'emmarca en una iniciativa comarcal per fomentar la inclusió a través de l'esport.

A la tarda, a partir de les 6 de la tarda, es donarà el tret de sortida a un Escape City per a tots els públics. Els participants, repartits en grups, hauran de resoldre proves i enigmes relacionats amb la temàtica LGTBI+ mentre recorren els carrers del poble. L'activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia a través d'un formulari en línia.

A partir de 2/4 de 8 del vespre, el Cobert de la Màquina de Batre es convertirà en l'Espai Rainbow, amb tallers de sensibilització, jocs familiars i un bingo musical dinamitzat. La jornada es clourà amb una sessió musical a càrrec de la DJ local Diana BZN, que començarà a les 9.

Durant tota la tarda, el Servei d'Atenció Integral (SAI) del Consell Comarcal del Bages hi tindrà un punt d'informació, on les persones assistents podran adreçar-se per rebre assessorament o informació relacionada amb els drets i recursos LGTBI+.