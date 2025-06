Sant Fruitós celebra la 8a Fira del Caçador amb exhibicions i concursos canins

El proper diumenge 29 de juny, Sant Fruitós de Bages tornarà a esdevenir punt de trobada per als amants de la caça amb la celebració de la 8a edició de la Fira del Caçador. La cita, que tindrà lloc de 8 del matí a 2 del migdia al Bosquet i la plaça Alfred Figueras, inclourà activitats diverses relacionades amb el món cinegètic, com tir al plat, exhibicions de gossos i aus rapinyaires, concursos i estands especialitzats.

Caça, gossos i mostra de rapinyaires

La Fira del Caçador oferirà diverses àrees temàtiques per a totes les edats i nivells d'afició. Una de les activitats principals serà el camp de tir al plat, que simularà un recorregut de caça per a participants experimentats i debutants. A banda, també hi haurà una zona d'exhibició de gossos de caça, una mostra d'aus rapinyaires i un espai dedicat a expositors del sector cinegètic, amb parades especialitzades en complements, tèxtil i alimentació.

Concursos i demostracions amb gossos

La jornada comptarà amb tres concursos destacats. De 8 a 11 del matí, se celebrarà un concurs de gossos de mostra, on els participants simularan una batuda de caça de perdiu. A continuació, entre les 10 i les 12 del migdia, es podrà veure una exhibició de gossos de treball, organitzada per la Creu Roja, on els animals demostraran les seves habilitats per seguir rastres i localitzar persones.

Un dels plats forts serà la prova puntuable del Concurs Caní de Catalunya d'estàndards de bellesa, organitzat per l'Associació Canina Unió Cinòfila de Catalunya, en què els gossos participants seran avaluats per la seva presència, estil i habilitats en una sèrie de proves.

Cloenda amb entrega de premis

La jornada clourà a 2/4 de 2 del migdia amb l'entrega de premis de totes les activitats i concursos celebrats durant el matí. La Fira del Caçador és una iniciativa consolidada a Sant Fruitós, que any rere any reuneix aficionats, professionals i famílies en una jornada festiva i divulgativa sobre el món de la caça.