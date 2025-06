Sant Fruitós presentarà el futur cultural de Can Figueras amb noves dades històriques

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentarà aquest dijous, 26 de juny, les propostes de futur per a Can Figueras, una finca emblemàtica que vol esdevenir un nou espai cultural i social per al municipi. L'acte tindrà lloc al Casal Cultural i inclourà noves aportacions històriques i arquitectòniques, així com la presentació de l'ideari cultural de l'equipament.

Presentació pública al Casal Cultural

La presentació es farà dijous 26 de juny a les 7 del vespre al Teatre Casal Cultural i estarà oberta a tota la ciutadania. Durant l'acte es detallaran les línies mestres del projecte per transformar Can Figueras en un espai cultural i social de referència. També s'exposaran els valors patrimonials que fan d'aquest edifici una peça clau a preservar i potenciar dins el municipi.

Hi intervindrà l'arquitecte Jaume Coll, que exposarà l'estudi històric i arquitectònic de la finca, fruit d'una recerca aprofundida que ha permès recuperar noves dades sobre l'edifici i la seva trajectòria.

Can Figueras, una joia del racionalisme

La finca, també coneguda com Els Pins, va ser construïda l'any 1931 i forma part del moviment arquitectònic racionalista. Es tracta d'un exemple poc habitual fora de l'àrea metropolitana i constitueix un bé immoble de gran interès per al patrimoni local. L'any 2017, l'Ajuntament va adquirir l'edifici a la família Figueras i ara inicia el camí per catalogar-lo com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), un pas clau per garantir-ne la protecció.

Un espai amb valors històrics i culturals

A banda de les característiques arquitectòniques, Can Figueras també té una forta càrrega simbòlica per al municipi. Durant la presentació, s'explicarà la figura d'Alfred Figueras, artista i fill il·lustre del poble, estretament vinculat a la història de l'edifici. L'equip tècnic municipal exposarà, a més, l'estudi cultural elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, així com l'ideari de futur que vol convertir la finca en un centre cultural de referència per a la ciutadania.