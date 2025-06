El Bages celebra l'Orgull LGTBI+ amb esport, cultura i accions formatives

El Consell Comarcal del Bages commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+ amb una programació especial que inclou activitats esportives, culturals i formatives entre el 26 de juny i l'1 de juliol. Amb el lema Obrim la mirada, celebrem la diversitat, la comarca reivindica la llibertat, la visibilitat i la dignitat de totes les persones LGTBI+, promovent una mirada més oberta i inclusiva.

Un cicle d'activitats esportives per trencar estereotips

Entre el 26 i el 28 de juny, diversos municipis del Bages acullen activitats esportives obertes a tothom com a eina de cohesió i visibilització comunitària. A cada participant se li lliurarà una samarreta commemorativa dissenyada pel Consell Comarcal.

26 de juny: tarda de vòlei platja a Sallent, bàsquet a Navarcles i el torneig Urban Esport Fest - Bàsquet 3x3 a Manresa.

27 de juny: escalada al rocòdrom de Sant Joan de Vilatorrada i bàsquet 3x3 al Pont de Vilomara i Rocafort.

28 de juny: cursa popular de 5 km a Santpedor, sessió de pickleball a Sant Fruitós de Bages, bateig d'escalada a Artés i cursa d'orientació a Súria.

Cinema, col·loqui i jornada formativa

A banda de les activitats esportives, el Consell Comarcal també participa en accions culturals i de sensibilització:

27 de juny: participació al col·loqui posterior a la projecció del film Blue Jean, al Bages Centre de Manresa, en un acte gratuït impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminismes i coordinat pel CLAM.

28 de juny a la tarda: presència a la jornada Batega Diversitat de Sant Fruitós de Bages, amb activitats lúdiques, música i reivindicació.

1 de juliol: jornada formativa conjunta amb l'Ajuntament de Manresa per a professorat de secundària, titulada “Eines per a l'abordatge i la prevenció de l'LGTBI-fòbia i de la diversitat afectiva, sexual i de gènere”.

Un compromís ferm amb la llibertat i la igualtat

Amb aquesta programació, el Consell Comarcal del Bages referma el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGTBI+, i aposta per un territori on es valori la diversitat com un actiu col·lectiu. L'objectiu de totes les activitats és fomentar una societat més oberta, respectuosa i orgullosa de totes les identitats i orientacions.