Lerato Pagés, sisena dels 100 metres tanques a l'Europeu sub23 amb marca destacada a semifinals

Lerato Pagés, atleta de l'Avinent Manresa, ha assolit una meritòria sisena posició a la final dels 100 metres tanques del Campionat d'Europa sub23, que se celebra a Bergen (Noruega). Amb un temps de 13"27 a la final, Pagés tanca una destacada actuació en què ha brillat especialment a les semifinals, on ha signat un registre de 13"09 -la tercera millor marca espanyola sub23 i vuitena absoluta de tots els temps. Quatre atletes més del club manresà també participen en el campionat continental.

Diploma europeu i una semifinal per al record

Lerato Pagés ha tornat a demostrar el seu alt nivell competitiu a escala internacional. Aquest divendres, l'atleta de l'Avinent Manresa ha finalitzat sisena a la final de 100 metres tanques del Campionat d'Europa sub23, celebrat a la ciutat noruega de Bergen, amb un temps de 13"27.

Tot i no haver pogut repetir a la final la seva millor cursa, Pagés tanca el seu pas pel campionat amb un diploma europeu i un registre excepcional en semifinals, on ha guanyat la seva sèrie amb 13"09. Aquesta marca representa la tercera millor marca espanyola sub23 de la història, i també la vuitena absoluta en el rànquing estatal. A l'eliminatòria prèvia, disputada dijous, ja havia deixat clar el seu estat de forma imposant-se amb un temps de 13"18.

Més presència manresana a l'Europeu de Bergen

L'Avinent Manresa esta representat a Bergen per un total de cinc atletes. A banda de Pagés, Martí Serra i Jan Díaz ja han completat les seves proves. Serra va competir dijous en la classificació de perxa, però no va poder accedir a la final, amb un millor salt de 5,00 metres. Per la seva banda, Díaz va participar en la llargada i tampoc va passar ronda, amb un millor intent de 7,20 metres.

Les dues últimes atletes del club convocades encara no han debutat. Ericka Badeau ho farà en la prova de relleus 4x100 metres femenins, mentre que Griselda Serret competirà als 10.000 metres marxa.