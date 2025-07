Sant Fruitós de Bages organitza una nova marxa nocturna aquest dissabte 19 de juliol per posar en valor el patrimoni natural i històric del municipi. L'activitat, oberta a tothom, proposa una ruta circular de 8 quilòmetres per l'entorn de les Brucardes, passant per la Font de la Tolega i fins a Sant Benet de Bages.

La sortida serà a les 8 del vespre des del Nexe - Espai de Cultura, i es recomana portar calçat còmode i una llanterna o frontal per caminar amb seguretat durant el vespre. Un cop completat l'itinerari, l'activitat finalitzarà sota el Cobert de la Màquina de Batre amb una botifarrada popular i música amb DJ per arrodonir la jornada.

Les inscripcions són gratuïtes però cal fer-les prèviament, a través del formulari en línia aquí o presencialment a l'Àrea de Promoció Econòmica, al mateix Nexe - Espai de Cultura.

Aquesta caminada forma part del cicle d'activitats per descobrir el patrimoni local, impulsat per l'Ajuntament. Durant el mes d'agost no hi haurà sortida, i la propera marxa està prevista per al setembre.