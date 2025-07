Sant Fruitós celebrarà la 12a edició de la Tomacada amb tallers, xerrades i sopar popular

La plaça de l'Església de Sant Fruitós de Bages es tornarà a omplir de producte local i ambient festiu el dissabte 26 de juliol, amb una nova edició de la Tomacada, la festa popular gastronòmica que enguany arriba a la seva dotzena edició. L'activitat posa en valor els productes de proximitat, fomenta el consum responsable i reconeix la tasca dels hortolans del municipi.

Tallers i xerrades per a petits i grans

La jornada començarà a les 7 de la tarda amb dues propostes simultànies. A la plaça, Irregular Stone dinamitzarà un taller familiar-infantil de construcció d'un hortet, on es reutilitzaran ampolles i materials reciclats per plantar enciams, julivert o crear casetes amb planter de sedum.

Paral·lelament, a la Rectoria Vella, Elena Sixto Figuls, divulgadora etnobotànica, oferirà una xerrada sobre l'ús dels cicles lunars i solars per millorar els cultius i sobre remeis naturals amb plantes per prevenir i curar malalties als horts.

Concursos i visites als horts

A partir de 1/4 de 8 del vespre, els assistents podran visitar els horts de la Sagrera, i a les 8 del vespre començarà l'exposició de tomàquets i cistells a concurs, en què el públic podrà votar els seus preferits.

Sopar popular i premis

El plat fort de la jornada serà el sopar popular a partir de les 9 del vespre. El menú inclourà amanida de tomàquet, pa amb tomàquet, botifarra i postres. Els tiquets tenen un preu de 8 euros per als adults i 4 euros per als infants menors de 8 anys, i es poden adquirir a Fotografia Joanan33.

A partir de les 10 de la nit, es farà el lliurament dels premis en tres categories: el tomàquet de més pes, el millor cistell de productes de l'hort i el tomàquet més original. A més, es sortejaran dos cursos d'horticultura entre tots els participants.

Una festa amb implicació del territori

La Tomacada està organitzada per la Junta de Regants Riu d'Or, el Col·lectiu de Recerca Històrica i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració de Jordi Hi-Fi, Cal Fusteret, Can Ladis, Fotografia Joanan33 i el Nou Celler. Una cita festiva que connecta tradició, ecologia i comunitat, i que es consolida com una proposta estiuenca imprescindible al calendari bagenc.