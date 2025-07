Sant Fruitós inicia el procés per posar nom a dos parcs i al nou CAP del municipi

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat iniciar els tràmits per posar nom a dos espais públics de la urbanització de Pineda de Bages i al nou edifici del Centre d'Atenció Primària. El procés comptarà amb la participació ciutadana i la col·laboració d'entitats locals.

Participació veïnal per batejar espais del municipi

El ple municipal celebrat aquest dimecres ha aprovat per unanimitat l'inici del procediment per denominar tres espais del municipi. Es tracta, en primer lloc, de dos parcs ubicats a la urbanització de Pineda de Bages: el situat al costat del carrer del Poal, on hi ha la font de colors, i el parc de sota el carrer Alzina, conegut per la seva tirolina infantil. Tot i que han estat recentment renovats, aquests espais encara no tenen una designació oficial.

L'Ajuntament impulsarà un procés participatiu obert a la ciutadania amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la urbanització, per escollir els noms més adients per a aquests dos punts de trobada veïnal.

Proposta d'homenatge al CAP

Paral·lelament, també s'inicia el tràmit per posar nom al nou edifici del Centre d'Atenció Primària, en construcció a l'espai de l'antiga biblioteca municipal. Una entitat local ha proposat que es bategi com a CAP Doctor Pedro Morán, en reconeixement al que va ser metge de família del poble durant 17 anys, molt vinculat a la vida social i comunitària del municipi.

Aquestes accions s'emmarquen en el recent reglament de nomenclatura aprovat pel consistori, que promou donar identitat i facilitar la localització dels espais públics. La Comissió de Nomenclatura municipal serà l'encarregada de definir els criteris i canals de participació que es seguiran en cada cas.