Supercoop Manresa impulsa un debat sobre el futur dels mercats públics

Supercoop Manresa, en col·laboració amb L'Obradora i Mengem Bages, organitzarà aquest 23 de juliol una jornada oberta per reflexionar sobre el paper dels mercats municipals com a espais comunitaris i verds. L'acte, que s'emmarca dins la programació de la Festa del Tomàquet de Manresa, tindrà lloc al Mercat Puigmercadal i comptarà amb la participació de l'associació Justícia Alimentària.

Reclamar el mercat com a espai públic i sostenible

Amb el títol Reclama el teu mercat públic, comunitari i verd, la sessió se celebrarà a l'espai de degustació del Mercat Puigmercadal, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i és gratuïta, tot i que es recomana inscripció prèvia.

Els ponents destacats seran Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, i Ferran Garcia, coordinador d'investigacions de l'entitat. Aquesta associació és un referent en la defensa del dret a una alimentació sana, segura i assequible per a tothom, i actua com a contrapès al poder de les grans cadenes de distribució a través d'investigació, denúncia i mobilització social.

Documental, debat i tast final

Durant la tarda es projectarà el documental Reclama tu mercado, que analitza els efectes del model alimentari actual i reivindica els mercats de proximitat com a eina de transformació. Tot seguit, s'obrirà un col·loqui amb diversos agents implicats, inclòs Supercoop Manresa, per debatre com recuperar i revitalitzar aquests espais des d'una perspectiva comunitària.

La jornada es tancarà amb un tast de productes gurmet, disponibles habitualment al mateix Mercat Puigmercadal, amb l'objectiu de posar en valor la qualitat dels aliments locals i de proximitat.

L'activitat s'emmarca en el projecte d'intercooperació que les tres entitats organitzadores desenvolupen des del mercat, per convertir-lo en un espai viu, sostenible i al servei de les persones.