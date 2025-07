Mn. Jean Hakolimana celebrarà 25 anys de sacerdoci amb una missa solemne a la Seu de Manresa

Mn. Jean Hakolimana, rector de la basílica de la Seu i de l'església de la Mare de Déu del Carme de Manresa, celebrarà 25 anys de ministeri sacerdotal aquest dissabte 26 de juliol amb una missa solemne d'agraïment. La celebració tindrà lloc a les 12 del migdia a la Seu de Manresa, i està oberta a tota la comunitat. De fet, l'aniversari serà un dia abans, el 25 de juliol, però traslladarà la celebració a dissabte

Amb motiu d'aquest jubileu sacerdotal, Mn. Hakolimana ha volgut expressar públicament la seva gratitud per aquest llarg camí al servei de Déu i dels fidels. "El Senyor no m'ha deixat mai sol", afirma en la invitació, tot recordant el passatge bíblic "Si he merescut el teu favor, vine… i faràs de nosaltres la teva heretat" (Èxode 34,9).

L'acte serà una Eucaristia d'acció de gràcies i un moment de festa compartida, en què Mn. Jean convida totes les persones que l'han acompanyat al llarg d'aquests 25 anys a unir-se en aquest dia tan especial.

Mossèn Hakolimana, d'origen ruandès, està vinculat al bisbat de Vic i ha desenvolupat el seu ministeri pastoral a diverses parròquies del bisbat abans d'arribar a Manresa, on és una figura molt estimada per la comunitat.

La missa de celebració del jubileu sacerdotal tindrà lloc el dissabte 26 de juliol a les 12 del migdia a la Basílica de la Seu de Manresa.