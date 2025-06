El lladre que va deixar sense eines l'afinador de l'orgue: 14 detencions en mig any i una obsessió amb la baixada de la Seu

El presumpte lladre de les eines de l'afinador de l'orgue de la Seu ha estat detingut un total de catorze vegades durant el que portem de 2025 per dinou robatoris, dos dels quals amb intimidació i un amb força, un delicte de danys en un habitatge, un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i un per trencament de condemna., segons han explicat els Mossos d'Esquadra a NacióManresa.

Pel robatori de les peces de l'afinador de l'orgue encara no ha estat detingut, ja que la policia catalana està tancant la instrucció després que l'home els va indicar on podrien recuperar part de les eines quan va ser detingut el passat 17 de juny després de ser enxampat in fraganti per un agent de paisà quan rebentava el vidre d'un altre turisme, també a la baixada de la Seu, per robar-hi. A banda d'aquesta detenció del dia 17, també havia estat detingut el dia 16 i el dia 14 del mateix mes de juny per altres robatoris en vehicles.

A més, curiosament, gairebé totes els robatoris que li atribueixen en interior de vehicles, un total de setze aquest 2025, s'han produït a la baixada de la Seu o en llocs molt propers. Tot i aquests antecedents, després de la seva darrera detenció del passat dimarts, el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs. Durant aquesta setmana, però, ha estat jutjat per alguns dels antecedents policials que tenia.