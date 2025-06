La Fira ViBa omple el pati del Casino en la seva jornada central

La Fira ViBa ha viscut aquest cap de setmana la seva jornada central amb una resposta de públic que confirma la bona salut d'aquest esdeveniment enoturístic del Bages. Només dissabte a la tarda, 3.547 persones van passar pel pati del Casino de Manresa per fer tastos de vins dels cellers de la DO Pla de Bages, una xifra espectacular i que apropa la fira a l'objectiu de repetir o millorar els més de 4.000 assistents de l'any passat. Aquest diumenge a la tarda, el recinte torna a obrir les portes per viure la segona jornada de tastos, amb activitats per a tots els públics.

Tast, música i cultura al cor de Manresa

La mostra al pati del Casino ha tornat a ser l'epicentre de la Fira ViBa. El públic ha pogut gaudir de fins a 118 referències de vins de la DO Pla de Bages en un espai acollidor, amb ambient festiu i una programació que ha combinat tastos, gastronomia, música en directe i activitats familiars. Divendres es va celebrar la tradicional Nit de Picapolls, dedicada a la varietat autòctona per excel·lència del territori, maridada amb plats dels restaurants locals. La música del grup Celobert i la selecció de PD Gufi van completar la vetllada, mentre que la cooperativa Senders Vius va iniciar la construcció d'una barraca de pedra seca com a mostra del patrimoni vitícola de la comarca.

Durant tot el cap de setmana, el públic també ha pogut descobrir l'espai de gastronomia del Restaurant Kursaal, participar en jocs infantils i deixar-se portar per l'espectacle musical de River Omelet dissabte i podrà fer-ho aquest diumenge amb Eva Fernández.

Una Fira que va més enllà de Manresa

La Fira ViBa s'ha estès aquests dies per diferents municipis del Bages, amb una trentena d'activitats que han exhaurit places en molts casos. Les rutes guiades, visites a cellers i propostes singulars com la ruta Cellers amagats al cor de Manresa, la Mitja ViBa, o els tastos especials han tingut una gran acollida. També han despertat molt d'interès les activitats de descoberta del patrimoni, com la visita a les tines de la Vall del Flequer o la ruta Les pedres que parlen, que connecten la història del vi amb el paisatge únic de la comarca.

La segona edició de la Mitja ViBa, celebrada aquest diumenge al matí, ha tornat a unir esport i cultura del vi amb tres circuits de 5, 10 i 21 quilòmetres entre vinyes, i amb tastos durant el recorregut i a l'arribada. La iniciativa reforça la voluntat de la fira de vincular territori, salut i gastronomia en una mateixa experiència.

Menú ViBa i participació del sector

Una de les novetats d'aquest any ha estat el Menú Fira ViBa, una proposta conjunta entre diversos restaurants de la comarca, que han ofert plats maridats amb vins del Bages i han premiat els comensals amb tiquets de tast per la mostra del Casino. La iniciativa ha estat ben rebuda i ha reforçat la complicitat entre restauradors i cellers.

La Fira ViBa és el resultat d'un projecte col·lectiu construït entre administracions, entitats, cellers i agents turístics del territori. Impulsada pel Consell Comarcal del Bages, l'Ajuntament de Manresa i la DO Pla de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, la mostra s'inscriu en l'estratègia de promoció del Bages com a destinació enoturística de qualitat.

ViBa, un projecte que connecta cultura i sostenibilitat

Amb cada edició, la Fira ViBa reforça el seu compromís amb la sostenibilitat, el producte de proximitat i la posada en valor del patrimoni vitivinícola del Bages. La ruta del vi DO Pla de Bages és una aposta per un turisme arrelat al territori, que combina les experiències de tast amb la descoberta del paisatge i la cultura local.

Després de l'èxit de participació d'aquest dissabte, la jornada de diumenge es presenta com una nova oportunitat per gaudir dels vins del Bages i tancar amb bon regust una setmana plena de propostes. La fira reafirma la seva condició de punt de trobada entre el sector vitivinícola i la ciutadania, amb una mirada oberta, festiva i compromesa amb el territori.