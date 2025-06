Santpedor estrena el Bou Brufadet, una nova bèstia festiva per als més petits

Santpedor ja té una nova figura per sumar al seu bestiari popular: el Bou Brufadet, una versió infantil del conegut Bou Brufat, pensada per acostar la cultura del foc als més petits del poble. L'estrena va tenir lloc divendres de Festa Major, a la plaça Gran U d'Octubre, tot just després del pregó infantil que van protagonitzar les conselleres i consellers del Consell dels Infants.

"És una alegria sumar nova imatgeria al poble i contribuir al bestiari del territori català", va expressar l'alcalde, Agustí Comas, durant l'acte de presentació. El Bou Brufadet s'ha concebut com una peça que permeti la participació infantil dins del món del bestiari i les colles de foc, fomentant el relleu generacional i l'estima per les tradicions locals.

Un treball col·laboratiu amb segell local

La nova bèstia ha estat dissenyada i construïda per Manel Llaurador, artesà de Reus amb una àmplia trajectòria en figures de cultura popular. Per garantir la seva funcionalitat i seguretat, especialment en contextos de foc, s'ha comptat amb la col·laboració del santpedorenc Luís Hernández, que s'ha encarregat del forjat de càrrega.

El Bou Brufadet s'incorpora oficialment a la colla dels Bous de Foc i participarà en les actuacions festives que es facin adaptades als infants. A partir d'ara, es preveu que tingui un paper destacat en les cercaviles i activitats del calendari festiu del poble.

Una Festa Major carregada de cultura i diversió

La presentació del Bou Brufadet va donar el tret de sortida a una jornada de divendres plena d'activitat. A la tarda, la plaça es va omplir amb l'entrada de penyes, i la mostra de cultura popular va reunir els Gegants de Santpedor, un castell de penyes amb 4d6 amb agulla, el ball de les bastoneres del Putxot i una enèrgica actuació dels Bous de Foc, que van tornar a fer vibrar el públic amb el seu espectacle.

El dissabte va continuar amb una agenda ben farcida: el Mercat de Proximitat, el XVIII Concurs de paelles al sol, una gimcana aborigen, i més cultura popular amb el ball de gegants de penyes al recinte festiu. Tampoc hi van faltar les propostes per a tots els públics com l'espectacle de P de Pallasso, el Màgic Pol, i exhibicions del gimnàs Sport Centre.

La música també va tenir un pes destacat amb la festa electrònica The Resilience In The Village, els concerts de l'Orquestra Venus, i una animada cercavila nocturna amb la Xaranga Tsunami. El punt culminant de la nit va arribar amb la celebració dels deu anys de La Tropical a Cal Llovet, acompanyada de DJ Destor, i amb DJ Arzzett al polígon de Santa Anna III.

Diumenge, més Festa Major per davant

La Festa Major de Santpedor ha continuat aquest diumenge amb un ampli ventall d'activitats pensades per a totes les edats. El matí ha arrencat amb una cercavila de cultura popular, i a la tarda s'ha pogut gaudir de la música de l'Orquestra Blanes, d'una festa de colors, de la proposta teatral La flor de l'autopista, i d'un espectacle de tall en alçada que promet sorprendre grans i petits.

Amb l'estrena del Bou Brufadet i la implicació creixent de les colles locals, Santpedor reafirma el seu compromís amb la cultura popular, l'educació en valors comunitaris i l'aposta per fer de la Festa Major una vivència plena, diversa i intergeneracional.