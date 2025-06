Sònia Guedán emociona Santpedor amb un pregó ple de ciència, esperança i compromís en l’inici de la Festa Major

La Festa Major 2025 de Santpedor va arrencar dijous amb un pregó que quedarà gravat en la memòria del poble. La protagonista va ser la doctora Sònia Guedán Carrió, investigadora biomèdica i referent internacional en la recerca contra el càncer, que va oferir un discurs emocionant i inspirador en una Capella de Sant Andreu plena de gom a gom.

Amb un públic format per veïns i veïnes, representants institucionals, la seva família i persones vinculades al món de la recerca i la salut, Guedán va parlar amb passió dels avenços científics i del paper de la investigació com a motor d'esperança. Va posar especial èmfasi en la teràpia desenvolupada als Estats Units d'Amèrica que va contribuir a curar la jove santpedorenca Abril, i que va ser documentada en el film No vull ser un heroi, projectat al municipi el gener de 2024. L'Abril i la seva família van ser presents en aquest acte tan especial.

Un pregó que posa en valor la ciència i el talent femení

Durant la seva intervenció, Guedán va recordar que els avenços en salut són fruit de la perseverança i del treball col·lectiu, però també va aprofitar l'ocasió per fer una reivindicació clara: el paper de les dones en la ciència i la necessitat de trencar sostres de vidre en els àmbits acadèmics i de recerca. Va animar les noves generacions, especialment les nenes, a no posar límits als seus somnis: "Cal lluitar per allò que ens mou, per petit que sembli. La ciència també és una forma d'estimar", va dir.

El poble ret homenatge a la seva trajectòria

L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, va destacar la figura de la pregonera com a exemple de "compromís, esforç i servei públic", mentre que el regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, va conduir l'acte i va lliurar el cartell de Festa Major emmarcat a Joana Trullàs, autora de la imatge guanyadora del concurs d'enguany.

Amb aquest acte, Santpedor dona el tret de sortida a cinc dies de festa intensa i participativa que combinen tradició, cultura popular, activitats familiars, espectacles i música per a totes les edats.

Novetats destacades i un programa carregat de propostes

El programa de la Festa Major 2025 ve carregat de sorpreses i novetats. Una de les més esperades és la presentació del Bou Brufadet, una nova figura de la imatgeria festiva local creada pels Bous de Foc de Santpedor, que es presentarà divendres després del pregó infantil.

Altres punts destacats del cap de setmana seran l'espectacle itinerant Floripòmdium, amb flors humanes dins del projecte Testimoni Escènic - Pobles Creatius, l'espectacle P de Pallasso el dissabte a la tarda i l'actuació del Màgic Pol a la nit. La matinada de dissabte a diumenge, La Tropical celebrarà 10 anys de concerts a Cal Llovet, una cita que ja és un clàssic per als joves del poble.

També hi haurà activitats proposades pel jovent com l'escape room de diumenge a la tarda i el làser tag de dilluns, així com l'esperada Festa de l'Escuma, prevista per al mateix dilluns al matí.

Tradició, esport rural i festa popular

No faltaran en el programa clàssics com l'entrada de penyes, la matinal cultural del diumenge, els concerts amb l'Orquestra Venus, la fira al descampat, el recinte de penyes i l'espectacle de foc i ritme de l'Empartxafoc, que va tenir lloc dijous després del pregó amb la participació dels Bous de Foc i Batukad'or.

Entre les novetats d'aquesta edició també destaca un espectacle molt singular que es podrà veure durant la Festa: una mostra d'esports rurals bascos amb aizkolaris que competiran en disciplines com el tall en alçada, l'aixecament de pes i el tall vertical. Una proposta sorprenent i poc habitual a la comarca que promet captivar el públic.

Amb un programa pensat per a tots els públics i una pregonera d'excepció, la Festa Major de Santpedor 2025 ha arrencat amb força i emoció, reivindicant el talent local i celebrant la comunitat que fa possible, any rere any, que la festa sigui molt més que una tradició: un motiu d'orgull compartit.