Santpedor ja està immers en l'ambient festiu de la seva Festa Major, que viurà el gruix d'activitats del 5 al 9 de juny amb una programació pensada per a tots els públics. Enguany, destaca el pregó de la doctora en biotecnologia Sònia Guedán, la presentació del Bou Brufadet dins la imatgeria festiva del poble i un seguit d'activitats noves com un escape room o un làser tag impulsats arran de l'enquesta feta al jovent. L'esport tradicional basc també tindrà protagonisme amb una exhibició d'aizkolaris.

Una pregonera vinculada a la recerca oncològica

L'encarregada de donar el tret de sortida oficial a la festa serà la santpedorenca Sònia Guedán Carrió, investigadora biomèdica que ha contribuït al desenvolupament de diverses teràpies contra el càncer, quatre de les quals estan en fase d'assaig clínic. Va formar part de l'equip científic dels Estats Units d'Amèrica que va desenvolupar la teràpia que va curar l'Abril, la nena protagonista del documental No vull ser un heroi, projectat a Santpedor aquest gener.

Noves propostes i participació juvenil

El programa inclou novetats destacades com la presentació del Bou Brufadet, una nova figura del bestiari festiu a càrrec dels Bous de Foc, i l'espectacle itinerant Floripòmdium, amb flors humanes que ja han captat l'atenció durant els seus assajos pel poble.

Entre les propostes sorgides de l'enquesta jove hi ha un escape room, programat per al diumenge a la tarda, i una sessió de làser tag el dilluns a la tarda. També s'hi sumen espectacles com P de Pallasso i el Màgic Pol, que actuaran dissabte, així com la Festa de l'Escuma el dilluns al matí.

Cultura popular, esport rural i espais de festa segura

L'esport basc tindrà un paper destacat amb una exhibició d'aizkolaris que inclourà disciplines com el tall en alçada, l'aixecament de pes o el tall vertical, amb la participació d'alguns dels millors esportistes del País Basc.

No hi faltaran actes clàssics com l'entrada de penyes, la matinal cultural, la Festa Holy de colors, els concerts amb l'Orquestra Venus, la fira al descampat, el recinte de penyes, la Festa Aquàtica a les piscines municipals i el comiat amb rom cremat i havaneres.

Les nits de festa a Cal Llovet, inclosa la celebració dels 10 anys de La Tropical, disposaran de punts lila per atendre i informar sobre possibles situacions de violència masclista, en una aposta per garantir espais d'oci segurs i respectuosos.

Una festa per a tothom

"Esperem que sigui una festa molt participada i que tothom se la senti seva", ha dit l'alcalde Agustí Comas, que ha animat la població a celebrar amb alegria i responsabilitat. El regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, ha destacat l'atenció que s'ha posat en recollir millores i propostes del jovent respecte edicions anteriors.

El programa complet es repartirà als domicilis i es pot consultar també en línia. L'Ajuntament convida tothom a gaudir-ne plenament.