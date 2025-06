Cardona celebra la Festa de la Sal amb una destacada afluència de públic

Cardona ha viscut aquest cap de setmana la cinquena edició de la Festa de la Sal, una celebració que ret homenatge a l'origen saliner de la vila. Amb una programació diversa i per a tots els públics, la festa ha omplert els carrers del nucli històric d'activitats culturals, gastronòmiques i patrimonials.

Un cap de setmana ple d'activitats

La festa ha comptat amb una àmplia oferta d'activitats, incloent-hi actuacions musicals, teatre, dansa i circ, repartides en diversos escenaris del centre històric de Cardona. Els visitants han pogut gaudir de rutes guiades per descobrir l'origen i evolució de la sal a Cardona, així com de visites patrimonials a espais emblemàtics com la Casa Combelles.

La gastronomia també ha tingut un paper destacat, amb degustacions i propostes úniques per part dels restauradors locals, basades en la sal de Cardona. A més, l'Escala ha estat la vila convidada d'enguany, aportant els seus sabors i tradicions marineres a la celebració.

Una festa per a tota la família

La Festa de la Sal ha estat una proposta ideal per gaudir en família, amb activitats infantils, cercaviles, espectacles de carrer i mercat d'artesania. El nucli històric s'ha convertit en un escenari ple de vida on petits i grans han pogut conèixer la història de la sal tot divertint-se envoltats de patrimoni i natura.

Un esdeveniment consolidat

Amb aquesta cinquena edició, la Festa de la Sal es consolida com un esdeveniment que posa en valor la identitat, la història i el patrimoni cultural i gastronòmic de Cardona. La combinació d'activitats culturals, música en directe, gastronomia i ambient festiu ha convertit aquesta edició en una de les més destacades dels últims anys.