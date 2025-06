Sant Vicenç de Castellet es converteix en un plató de cinema amb una Fira del Vapor massiva

Sant Vicenç de Castellet ha viscut aquest cap de setmana una de les edicions més concorregudes i festives de la seva Fira del Vapor. Amb el lema Llums, càmera, acció... Fira del Vapor, el municipi s'ha transformat en un autèntic plató de cinema per homenatjar la història del setè art català i local. Els carrers s'han omplert de visitants, molts d'ells vestits d'època, que han gaudit d'una programació diversa i vibrant.

Una immersió en la història i el cinema

La fira ha recreat la vida quotidiana de Sant Vicenç de Castellet entre finals del segle XIX i principis del XX, quan el ferrocarril i les fàbriques tèxtils marcaven el ritme del poble. Aquest any, l'edició ha posat un accent especial en el cinema, amb rutes històriques com Descobreix els cinemes de Sant Vicenç de Castellet, representacions teatrals al carrer i al Teatre El Coro, i l'exposició El Cinema i Sant Vicenç de Castellet a l'Espai Ateneu.

Música i gastronomia per a tots els gustos

La música ha estat una de les grans protagonistes del cap de setmana. L'Espai Vermusic ha acollit actuacions destacades com Litus, El Canto del Loco Tribut i SU&SI, així com grups locals de l'Escola Municipal de Música Francesc Vila. Dins la programació, també s'ha celebrat el Festival Ritmiks, amb la participació de grups de música jove d'àmbit internacional, reforçant l'intercanvi cultural i musical entre joves talents de diferents països europeus i el municipi.

Pel que fa a la gastronomia, la ruta La Tapa del Vapor ha permès als visitants degustar propostes de fins a deu establiments del poble, oferint tapa i beguda per només 5 euros. Una iniciativa que ha dinamitzat el comerç i la restauració local, i que ha estat ben rebuda pel públic.

Un cap de setmana per recordar

La 17a Fira del Vapor ha estat un èxit rotund, tant pel que fa a l'organització com a l'assistència. Els carrers de Sant Vicenç de Castellet han estat plens de gom a gom durant tot el cap de setmana, amb una participació massiva de veïns i visitants que han volgut reviure l'esplendor del passat del municipi. La combinació d'activitats culturals, música en directe, gastronomia i ambient festiu ha convertit aquesta edició en una de les més recordades dels últims anys.

Amb aquesta fira, Sant Vicenç de Castellet no només ha homenatjat la seva història, sinó que també ha demostrat la seva capacitat per organitzar esdeveniments culturals de gran format, consolidant-se com un referent en l'àmbit de les fires temàtiques a Catalunya.