Paneque visita el Bages i aborda amb el Consell Comarcal el desdoblament de la C-55

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat aquest dissabte el Consell Comarcal del Bages, on s'ha reunit amb el seu govern per abordar qüestions clau per al territori, com el desdoblament de la C-55, la gratuïtat de la C-16, la millora del sistema ferroviari o el transport escolar. La trobada ha coincidit també amb la visita a les obres de la nova planta de tractament de residus municipals a Manresa.

El desdoblament de la C-55, al centre de les reivindicacions

Durant la reunió, el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández, ha agraït la visita de la consellera i ha reivindicat la urgència de millorar les infraestructures de mobilitat de la comarca. En aquest sentit, s'ha subratllat la necessitat de fer realitat el desdoblament de la C-55, una petició històrica amb ampli consens polític, econòmic i social al territori, i que recentment ha obtingut suport majoritari al Parlament.

Demanen ampliar la gratuïtat de la C-16 als dissabtes

El govern comarcal també ha reclamat la consolidació de la gratuïtat de la C-16, així com la seva extensió als dissabtes. Des de la Conselleria, s'ha informat que s'estan estudiant millores als accessos i sortides de les barreres de peatge per facilitar l'ús de la via.

Transport públic: aposta per una única zona tarifària

En matèria de transport, la trobada ha servit per defensar la necessitat de convertir el Bages en una única zona tarifària dins del sistema integrat, amb l'objectiu de reduir costos i afavorir la mobilitat interna. També s'ha posat en valor el mapa de transport públic elaborat pel Consell Comarcal, que servirà com a base per implementar millores.

Visita a la nova planta de residus de Manresa

La jornada ha inclòs també la visita a la nova planta de tractament de residus municipals del Bages, situada al polígon Bufalvent de Manresa. Amb una inversió de 19,8 milions d'euros, la infraestructura suposarà una gestió més eficient i sostenible dels residus de la comarca. A l'acte hi han participat també l'alcalde de Manresa i president del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, Marc Aloy, el director de l'Agència de Residus, Albert Planell, i el mateix Eloi Hernández.