Queixes dels usuaris de l'Autopista de Terrassa per retencions en la targeta malgrat la gratuïtat del peatge

Usuaris de l'Autopista Terrassa - Manresa (C-16) han mostrat les seves queixes a través de les xarxes socials per una retenció que se'ls ha començat a aplicar en els seus comptes o targetes de crèdit cada vegada que passen pel peatge de Sant Vicenç / Castellbell, tant en el troncal com en el lateral. La retenció, que és d'un euro, es carrega encara que es passi per les barreres a través de l'aplicació Satelise i es compleixin els criteris de gratuïtat -anada i tornada en menys de 24 hores i de dilluns a divendres-.

Aquesta nova retenció l'aplica Redsys, que és l'entitat que intermedia els cobraments entre entitats bancaries i comerços, perquè ha actualitzat els seus protocols de seguretat de forma general, segons ha explicat el Consell Comarcal del Bages a NacióManresa. Des de fa poc aplica una retenció d'un euro en tots els casos fins a un màxim de set dies -tot i que en alguns casos ha arribat als deu. Abans no feia retenció en molts comerços, però per problemes que ha tingut de morositat ha reforçat els seus protocols.

El Consell Comarcal del Bages ha explicat que és un tema que no depèn d'Autema, sinó de les entitats bancàries dels usuaris. Amb tot, l'ens comarcal treballa amb l'empresa de mediació de pagaments per a què torni a flexibilitzar els seus protocols amb els usuaris de l'Autopista, més tenint en compte que és un servei gratuït,