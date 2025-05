Manresa acollirà la jornada inaugural d'un congrés internacional sobre educació en salut

Del 13 al 16 de maig, Barcelona i Manresa es convertiran en les capitals mundials de la formació de professionals de la salut amb la celebració de l'Helix Summit 2025, un esdeveniment internacional centrat en la innovació en l'educació dels professionals de l'àmbit de la salut. La trobada reunirà 250 persones procedents de vint països.

La jornada inaugural del congrés tindrà lloc a UManresa el 14 de maig, amb una ponència inaugural que anirà a càrrec de Bart Janssens, director d'Aprenentatge i Innovació de l'acadèmia de l'OMS. De les intervencions que hi haurà durant la jornada inaugural destaquen també les que faran experts com Robert Kearns, responsable de la formació online de la Johns Hopkins University School of Medicine, institució que ocupa la cinquena posició en els rànquings de la formació en Medicina, i Pepe Escamilla, director associat de l'Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, un centre d'investigació per millorar l'educació superior i l'aprenentatge al llarg de la vida. Del programa en destaca també una taula rodona que recollirà diferents visions de la formació continuada en salut al continent europeu i africà a través de membres de l'European Hospital Management Alliance i de l'Afro-American University of Central Africa.

El programa de la jornada inaugural es completa amb activitats de simulació, tecnologia educativa, acreditacions i microcredencials, i co-creació d'experiències d'aprenentatge innovadores en l'àmbit de la salut.

L'organització d'Helix Summit ha anat a càrrec del campus Manresa de la UVic-UCC, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3), Unió Consorci Formació (UCF), La Unió, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l'Institut Català de la Salut (ICS). El congrés continuarà el 15 de maig a l'Hospital Clínic i culminarà el 16 de maig a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.