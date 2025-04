Les portes obertes d'UManresa mostraran la nova Clínica Odontològica

UManresa celebrarà els dies 9 i 10 de maig una nova edició de les Jornades de Portes Obertes. La Universitat ha decidit repetir la fórmula de l'any passat i continuar oferint dues opcions de visita: divendres a la tarda i dissabte al matí. Enguany, les principals novetats que s'hi presentaran seran les instal·lacions de la Clínica Odontològica Universitària i l'ampliació de l'oferta d'estudis del Campus Professional, que incorpora un CFGS en Logística i Transport. L'any passat, durant la Jornada de Portes Obertes, UManresa va rebre la visita de 385 persones interessades en els estudis. La jornada és una molt bona oportunitat per conèixer el campus, els estudis i les metodologies de formació pròpies de la Universitat.

Les portes a la Universitat s'obriran divendres, 9 de maig, a les 2 del migdia, i l'endemà, dissabte, estaran obertes de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. Per facilitar l'organització de la jornada, cal inscriure's prèviament a través d'aquest formulari.

La nova Clínica Odontològica Universitària, que començarà a prestar servei aquest mes de maig, serà un dels punts centrals de la visita per a les persones interessades en els estudis del CFGS de Pròtesis Dentals del Campus Professional, que actualment té les instal·lacions a l'edifici FUB2 i que properament es traslladarà al nou edifici. Ubicada a la zona del campus universitari, aquest equipament, de 3.000 metres quadrats, incorpora consultoris assistencials i docents, laboratoris, aules i tecnologia capdavantera, com simuladors Hàptics de realitat virtual. A banda de la formació reglada, la Clínica impartirà a partir del proper curs formació especialitzada en Implantologia i Ortodòncia. Més endavant, a partir del setembre de 2026, serà l'equipament on faran les pràctiques clíniques l'estudiantat del Grau en Odontologia que imparteix la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic - UCC).

El trasllat del CFGS de Pròtesis Dentals al nou edifici alliberarà espais a l'edifici FUB2, que podrà centrar tota la seva activitat especialitzada en les titulacions de l'àmbit d'empresa. En aquest sentit, a partir del proper curs, el Campus Professional incorpora el nou CFGS de Logística i Transport, una nova oferta que se suma als CFGS d'Administració i Finances i de Comerç Internacional. De fet, una de les novetats que es presentarà en aquesta jornada de portes obertes és la possibilitat de combinar aquest nou cicle amb el de Comerç Internacional per obtenir dues titulacions en només tres anys. Aquesta aposta s'alinea amb l'objectiu d'UManresa de respondre a les necessitats emergents del teixit empresarial i de continuar impulsant titulacions amb molta demanda en el mercat laboral.

Una jornada per descobrir UManresa

A més de conèixer aquestes novetats, les persones que visitin UManresa podran explorar les instal·lacions de CISARC Simulació, el Centre d'Innovació en Simulació, i la Clínica Universitària, el primer equipament docent i assistencial d'UManresa que amb més de 10 anys de trajectòria ha permès formar de manera pràctica a futurs podòlegs, logopedes i fisioterapeutes.

La Jornada de Portes Obertes també és una bona oportunitat per conèixer altres equipaments del campus universitari, com la biblioteca (BCUM) o la residència d'estudiants.

Amb l'objectiu de fer la visita el màxim de personalitzada segons els interessos de cada futur estudiant, la jornada s'organitza en sessions informatives específiques per a cada titulació. A més, durant aquesta sessió i també durant el recorregut per les instal·lacions, els visitants poden conversar tant amb estudiants com amb professorat i personal d'administració i serveis per resoldre dubtes acadèmics, sobre beques, allotjament, el procés de preinscripció o la vida universitària.

Segones portes obertes del curs

Aquestes seran les segones jornades de portes obertes que organitza UManresa per mostrar la Universitat a persones interessades en començar-hi els seus estudis a partir del curs 25-26. Els dies 28 de febrer i 1 de març es van celebrar les jornades adreçades a l'estudiantat internacional, que van aplegar 400 persones, 133 de les quals eren possibles futurs estudiants. La xifra, que representa un increment del 51% en relació amb el curs passat, consolida l'atractivitat internacional d'UManresa.