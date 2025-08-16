L'atleta manresana Ona Bonet, setena a la Diamond League de Silesia en salt d'alçada

La manresana Ona Bonet, recent medallista de bronze a l'Europeu sub20, ha participat aquest divendres en un escenari internacional d'altíssim nivell: la Diamond League de Silesia (Polònia) amb les millors saltadores d'altura del món. Bonet va aconseguir la setena posició amb un millor salt d'1,84 metres, en un concurs que va reunir les especialistes més destacades del moment.
Un concurs exigent a Chorzów
Bonet va competir a Chorzów, en la primera jornada de la Diamond League celebrada al centre de Katowice, en un format de competició al carrer que va omplir la plaça central d'ambient festiu i públic. La jove atleta del Nike Running Club afrontava la cita més exigent de la seva trajectòria després del bronze europeu sub20 a Tampere, i després d'aconseguir batre el rècord d'Espanya sub20 superant el llistó sobre 1,90 metres.
El cartell de luxe del concurs
Entre les participants hi havia la plusmarquista mundial, l'ucraïnesa Yaroslava Mahuchikh, que es va imposar amb un salt de 2,00 metres, i l'australiana Nicola Olyslagers, segona amb 1,97 metres. També hi van competir noms de primer nivell com la alemanya Imke Onnen (1,91 m) o la txeca Michaela Hrubá (1,88 m).
Objectiu: aprendre i créixer
Tot i la diferència d'experiència amb les rivals, Bonet va mostrar competitivitat i va superar el llistó en els 1,84 metres, acabant en setena posició. El concurs li ha servit per continuar guanyant experiència en un entorn d'altíssim nivell i reafirmar-se com una de les promeses més fermes de l'atletisme català.