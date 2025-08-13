Bronze mundial per a Montse Gomariz i gran actuació de David Granados a Singapur

Del 7 d'agost ençà, Singapur ha estat l'escenari dels Campionats del Món de natació per a màsters, una cita que agafa el relleu de les grans figures mundials i que reuneix nedadors d'una àmplia franja d'edats. La competició, celebrada en unes instal·lacions de primer nivell, ha destacat per la gran participació i pel nivell extraordinari de marques, amb nombrosos rècords del món i de la competició.
El CN Manresa, present amb dos especialistes en papallona
El club manresà ha estat representat per Montse Gomariz i David Granados, tots dos especialistes en papallona, que han demostrat estar entre els millors nedadors màsters del món.
Resultats destacats
En categoria masculina, David Granados va aconseguir la sisena posició en els 100 metres papallona amb un temps d'1'07"22. En els 50 metres papallona, amb un registre de 29"58, va quedar quart, a només una centèsima del bronze i a onze de la plata.
Per la seva banda, Montserrat Gomariz va ser sisena en els 200 metres papallona amb 3'00"32, i va pujar al podi en els 100 metres papallona, aconseguint el bronze amb una marca d'1'14"49.
Una cita per demostrar que la tècnica no té edat
Els Mundials màsters han tornat a deixar clar que l'experiència i la tècnica es mantenen amb el pas dels anys, i que la passió per la natació continua portant esportistes a assolir grans fites internacionals.