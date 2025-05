El crític manresà Oriol Fontdevila serà el nou director del Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona

E crític d'art manresà Oriol Fontdevila i Subirana serà el nou director del Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona. El jurat encarregat de la valoració de candidatures ha considerat que la proposta que ha fet Fontdevila per al Bòlit és la més adequada i potent artísticament, que a més a més, fa preveure un nou desenvolupament del projecte.

El nou projecte ha de permetre consolidar i expandir la dimensió del Bòlit, Centre d'Art de Girona com espai de referència de l'art contemporani a la ciutat i a Catalunya. En aquest sentit, el projecte de Fontdevila proposa treballar per a la transformació social i l'educació amb valors democràtics a través de les arts visuals. Cal destacar altres punts forts de la proposta seleccionada com és, en primer lloc, l'aposta decidida per la producció artística de qualitat; en segon lloc, la voluntat de reforçar el treball en xarxa local i territorial, i, en tercer lloc, la creació d'una nova xarxa de treball internacional que reforci les possibilitats dels artistes d'aquest territori.

Finalment, el projecte guanyador també destaca per les seves propostes de millora de la gestió i de l'organització, i els compromisos que adquireix en temes deontològics i ètics com són les bones pràctiques de contractació, el treball en perspectiva de gènere, la interculturalitat, l'obertura a la participació i l'orientació a la creació d'espais de convivència, així com la cura en temes de sostenibilitat ambiental.

"Aquest nomenament representa un pas ferm cap a un Bòlit amb més ambició, més compromís i més connexió amb la ciutadania. Apostem per una cultura pública, arrelada al territori, capaç d'obrir horitzons i generar pensament crític. Girona fa temps que obre les portes de la cultura a tothom, i avui ho fem amb més força que mai", ha remarcat el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

La incorporació del nou director del Bòlit es preveu que sigui efectiva el 2 de juny proper. El contracte de direcció artística té una durada de quatre anys, prorrogables a dos més. L'encàrrec inclou la direcció artística del centre i la programació d'exposicions i activitats.

Un total de dotze candidatures es van presentar a la convocatòria pública per seleccionar una direcció per a l'equipament. La primera fase del concurs, consistent en la valoració dels mèrits, va deixar tres candidatures a les quals se'ls va encarregar la redacció d'un projecte. Atès que una de les finalistes va renunciar abans de la fase final, en la darrera etapa del concurs s'han valorat dos perfils i projectes artístics. L'altra candidatura finalista, la proposta de Jordi Armengol, també ha rebut una alta consideració per part del jurat.

La comissió de valoració de les candidatures ha estat integrada pel cap de Cultura, Esports i Educació de l'Ajuntament de Girona, Narcís Turon; per la cap del Servei d'Arts Visuals, Museus i Patrimoni Cultural del consistori, Carme Sais; per la directora del Museu d'Història de Girona, Sílvia Planas; per la tècnica d'arts visuals de la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, Ester Martínez; pels representants de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya Matteo Guidi i Marta Negre; per la representant de l'Associació Catalana de Crítica d'Art Mercè Vila; per la directora del MAC Mataró, Gisel Noé; per la professora de l'Escola d'Arts i Oficis d'Olot Gemma Reixach, i per la historiadora de l'art i comissària d'exposicions Rosa M. Gil, com a membre del Consell de les Arts i la Cultura de Girona.

Un perfil d'expertesa en l'art contemporani i de contrastada solvència

Oriol Fontdevila és curador, professor i investigador en art. Té experiència en gestió de centres d'art en el marc de l'administració pública, ja que va ser codirector de la Sala d'Art Jove de la Generalitat de Catalunya, entre 2006 i 2020.

En l'àmbit acadèmic, actualment codirigeix el Màster d'Exposicions. Curadoria i Disseny de l'Escola EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, i Universitat Autònoma de Barcelona. El Màster és una creació d'aquest any mateix, després de quatre edicions del Postgrau d'Exposicions, de les quals ha estat al càrrec de les dues darreres.

Va ser el curador de la participació de Catalunya a la 59a edició de la Biennal de Venècia d'Arts Visuals 2022 dins el programa Eventi Collaterali, organitzat per l'Institut Ramon Llull, una responsabilitat que va guanyar per concurs.

Entre els seus treballs de comissariat duts a terme els darrers anys cal mencionar la curadoria a espais com Hauser & Wirth Menorca; la Fundació Joan Miró; la Fundació Antoni Tàpies, o bé centres de la Xarxa com el Centre d'Art La Panera o bé Tecla Sala.

Fontdevila va obtenir una Beca del Programa de Doctorat de la UOC en Humanitats i Comunicació entre els anys 2020 i 2023, a través de la qual té en curs un doctorat d'estudis curatorials, que suposa una continuació de la investigació que va iniciar amb el màster MRes Art: Exhibition Stories (Central Saint Martins, University of London).

Finalment, cal destacar que és l'autor de l'assaig El arte de la mediación, amb l'editorial Consonni (2018), pel qual va comptar amb el suport d'una Residència d'investigació del Centre de documentació del MNCARS.