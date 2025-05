La Nit dels Museus de Manresa fusionarà art, música actual i ball

La Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus arribarà el cap de setmana del 17 i 18 de maig amb una desena d'activitats i portes obertes als museus de Manresa, al centre d'Interpretació medieval del Carrer del Balç i a la basílica de la Seu. Aquest any, Manresa fa una aposta decidida per la Nit dels Museus, moment per gaudir de propostes atrevides que fusionaran art amb ball i música electrònica, swing i flamenc.

La Nit dels Museus se celebrarà el dissabte 17 de maig entre les 6 de la tarda i les 11 de la nit. Així, el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya acollirà la proposta Barroc electrònic de la mà de Manresa No És Grisa i el DJ i productor Rolaway, un vespreig de portes obertes per gaudir de l'art barroc embolcallat de música electrònica. La nit es completarà amb l'espectacle Travestí del grup Flamenco Queer al claustre del Museu de Manresa, una proposta programada coincidint amb el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que també se celebra el 17 de maig. L'actuació, estèticament única i que omplirà l'espai de música, ball i passió, serà un homenatge a la història oculta del flamenc a Barcelona i al món. A més a més, al llarg de tot el dissabte, de les 10 del matí a les 10 de la nit, i també diumenge de 10 del matí a 3 de la tarda, al claustre del Museu hi haurà food truck amb servei de gastronomia, iniciativa que compta amb el suport de la DO Pla de Bages.

La tercera proposta es podrà veure al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, que també farà una jornada nocturna de portes obertes. El públic hi podrà descobrir el patrimoni industrial de Manresa en un ambient especial, ja que s'hi podrà escoltar música i ballar swing en directe, una actuació que anirà a càrrec del trio Boopy's Love.

Aquest mateix dia, però més d'hora també hi haurà altres activitats. Així, a les 11 del matí, hi haurà un taller de reconeixement de papallones i plantes beneficioses a la Casa de la Culla. A la mateixa hora també començarà la visita guiada Manresa, Cor de Catalunya que permetrà descobrir la Seu i el Carrer del Balç. I també, al migdia el Museu de l'Aigua i el Tèxtil acollirà l'espectacle Màgia entre fils amb el màgic Pol. I a les 5 de la tarda, la basílica de la Seu acollirà la visita guiada El barroc a la Seu de Manresa, que permetrà descobrir el patrimoni barroc d'aquesta església.

Dia Internacional dels Museus

Les activitats del Dia Internacional dels Museus començaran a Manresa el dia 13 i s'allargaran fins al diumenge 18 de maig, quan el Museu de Manresa - Museu del Barroc, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, el centre d'interpretació medieval del Carrer del balç, la basílica de la Seu i el Museu de Geologia Valentí Masachs faran jornada de portes obertes. Els dies previs aquests centres acolliran conferències, visites guiades, propostes familiars, exposicions.

Així, el mateix dimarts 13 de maig, a les 6 de la tarda, la sala del Claustre del Museu de Manresa acollirà Fotografies amb Història, taller dinamitzat per l'historiador Francesc Comas, que conclourà la crida feta a la ciutadania per recopilar fotografies del barri de les Escodines i la via de Sant Ignasi.

L'endemà, el dimecres 14, la Sala Gòtica de la Seu acollirà una conferència sobre els orígens i la història del temple, a càrrec de Joaquim Graupera Graupera. Aquest mateix espai acollirà una segona conferència el divendres a la tarda, L'art del barroc a la Seu de Manresa, a càrrec d'Anna Nadal i Illán Holgado, guanyadors del Premi Berenguer de Montagut 2024.

El dijous 15, el Museu de Geologia Valentí Masachs també acollirà una conferència i debat, en aquest cas sobre Aliances per assolir la sostenibilitat en l'explotació de materials.

El diumenge 18, més enllà de les portes obertes als diferents museus, hi haurà activitats diverses. La jornada començarà a les 10 del matí, amb l'itinerari guiat Paisatge industrial, pels peus de la talaia per conèixer com els diferents recs de la Séquia van tenir un important paper en la industrialització de la ciutat. A la mateixa hora també començarà el recorregut Què diuen les pedres per diferents localitzacions de les esglésies enderrocades durant la Guerra Civil a la ciutat fins arribar al Magatzem Lapidari de la Reforma.

Al Museu del Barroc de Catalunya - Museu de Manresa, de 10 del matí a 3 de la tarda hi haurà una nova edició de l'activitat Rebel·lió al Museu, que permet descobrir el museu en família a través d'un joc de pistes. Una altra activitat familiar tindrà lloc al Centre de l'Aigua de Can Font, on es farà Ciència en família: estratigrafia fòssil. Serà un esmorzar científic i taller amb Arnau Boada per recrear una maqueta que explica l'evolució des dels primers éssers vius fins a l'actualitat.

Finalment, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil hi haurà el Racó de lectura de Comerç Just, que coincideix amb la celebració del mes del Comerç Just. El mateix Museu també acollirà, de 12 a 2 del migdia un Vermut de Patrimoni que permetrà conèixer el museu en un ambient distès i gaudint d'un vermut concert al pati del museu de la mà d'Amor En Júpiter, un grup emergent manresà.

El Dia Internacional dels Museus és la festa en què les institucions museístiques d'arreu obren portes amb activitats educatives, culturals i lúdiques per a tots els públics. Enguany, el Consell Internacional de Museus ha escollit el lema El futur dels museus en comunitats en canvi constant, amb la voluntat de destacar que els museus que són agents de transformació i també són uns actors clau en la construcció de comunitats més sostenibles, resilients i inclusives, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.