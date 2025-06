El Parlament reclama culminar els estudis per desdoblar la C-55 i millorar la mobilitat al Bages

La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana una resolució que insta el Govern a culminar els estudis informatius per al desdoblament de la C-55 i a avançar en un nou model de mobilitat per a la Catalunya Central. La mesura, àmpliament reclamada des de fa anys per institucions i entitats del territori, planteja una actuació concreta amb un traçat 2+2 carrils sobre la infraestructura actual i compatible amb la protecció del medi natural.

A la sessió hi han intervingut representants institucionals i del teixit empresarial, que han defensat amb arguments de seguretat viària, competitivitat econòmica i reequilibri territorial la necessitat urgent d'impulsar aquest projecte pendent.

Compromís parlamentari per accelerar el projecte

El text aprovat reclama al Govern que finalitzi abans de l'estiu els estudis informatius previs al desdoblament, una demanda reiterada per part de les administracions i col·lectius del Bages i del conjunt de la Catalunya Central. A més, el Parlament insta a definir un model de carretera amb dues calçades i dos carrils per sentit (2+2) que respecti el traçat actual i preservi els espais d'interès natural de l'entorn.

La resolució inclou altres mesures destacades com la redacció d'un Pla de Mobilitat específic per al Bages, la millora del tram nord de la C-55 entre Sant Joan de Vilatorrada i Solsona i l'ampliació de la gratuïtat a la C-16 per a mobilitat obligada, incloent-hi també els desplaçaments de retorn en dissabte i el tram entre Terrassa i Les Fonts.

Defensada per les veus del territori

Durant la sessió, Esteve Pintó, president de PIMEC Catalunya Central, i Sílvia Gratacós, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, van intervenir per reclamar una actuació immediata i decidida sobre la C-55. Tots dos van remarcar que la infraestructura actual és insegura i insuficient, i que la seva millora és imprescindible per garantir la competitivitat empresarial i millorar la connexió amb l'àrea metropolitana de Barcelona.

També hi va participar Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal del Bages, que va qualificar l'acord com una "passa endavant molt important" i va destacar que es tracta d'una reivindicació de llarg recorregut: "És una passa endavant molt important i necessària per a un territori que fa anys que reclama una mobilitat més segura i adaptada a la realitat social i econòmica del Bages. Celebrem que el Parlament hagi atès les reivindicacions del territori i hagi fet seu un compromís que ha de traduir-se en fets concrets en els propers mesos".

Un pas més cap al reequilibri territorial

Des del Consell Comarcal del Bages s'ha subratllat la importància del consens parlamentari assolit i la necessitat de continuar treballant coordinadament amb tots els agents implicats. La mobilitat, recorden, no només té a veure amb les infraestructures viàries, sinó que impacta directament en l'equitat territorial, l'accés als serveis i les oportunitats de desenvolupament econòmic.

Amb aquesta resolució, el Parlament respon a una de les principals demandes pendents de la comarca, que reclama des de fa dècades una actuació ferma i coordinada per millorar l'accés viari, reduir la sinistralitat i descongestionar una carretera que suporta alts volums de trànsit, sovint superior al que pot absorbir en condicions de seguretat.

Reaccions i properes passes

Després de l'aprovació de la resolució, ara queda en mans del Departament de Territori culminar els estudis pendents i presentar un calendari d'execució viable. Tot i que no hi ha terminis oficials concrets més enllà de l'estiu, el consens assolit i la pressió institucional podrien accelerar els tràmits.

Mentrestant, des del territori es mantindrà el seguiment actiu per assegurar que l'acord parlamentari es tradueix en accions reals i mesurables en els pròxims mesos. El desdoblament de la C-55 torna així a situar-se al centre del debat sobre infraestructures i mobilitat a la Catalunya Central.