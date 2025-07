Explotació sexual a Manresa: en ple rovell de l'ou, però en un lloc discret

En ple centre de Manresa, però, alhora, en un dels espais més discrets de la ciutat. En un local aparentment desocupat i sense cap mena de serigrafia, amb entrada des de la plaça Porxada, a la vertical del restaurant La Tagliatella. El passat 17 de juny un gruix d'agents de la Guàrdia Civil, alguns d'ells amb armes llargues, van arribar en sis vehicles, van estacionar davant del local i van alliberar vuit dones que eren explotades sexualment.

NacióManresa va informar de l'actuació, però no va poder donar més detalls perquè l'operació estava judicialitzada i sota secret de sumari. L'actuació es va fer en el marc d'una investigació "de magnitud molt important" contra la delinqüència organitzada que també es va portar a terme a Reus i a altres punts de l'Estat.

Així, l'organització criminal esclavitzava les vuit dones en un espai reduït i molt discret de la ciutat, però en ple centre. Un espai que no aixecava sospites ni entre el veïnat. Un local a on, de tant en tant hi entrava algun home i només dues hores al dia, les dones podien sortir. A dos passos del Passeig, de la plaça Sant Domènec o del carrer del Born, però a l'ombra de les mirades.

L'operatiu de gran abast dut a terme per la policia espanyola, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera va permetre desmantellar una xarxa criminal dedicada a l'explotació sexual de dones, amb presència a diversos punts de l'Estat espanyol. Les dones, d'origen sud-americà i en situació de vulnerabilitat, eren sotmeses a condicions d'explotació i vigilància extrema. Per ara s'han dut a terme 37 detencions.