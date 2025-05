Cimera per la C-55: el Govern estudiarà sis alternatives de desdoblament

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el director general d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat, acompanyats de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, han presentat aquest dimecres als agents polítics del Bages l'estratègia del Govern de la Generalitat pel que fa al desdoblament de la C-55 entre Manresa i l'enllaç amb la C-58.

Territori té previst presentar a inicis d'estiu un estudi amb sis alternatives basades en les fórmules de 2+1 i 2+2 entre Manresa i l'enllaç amb la C-58 o entre Manresa i l'enllaç amb la C-16 de Sant Vicenç / Castellbell. A més, ho farà sobre dos traçats diferents, l'actual, però traslladant el traçat del tram urbà de Castellgalí al polígon nord del nucli, i amb la variant sobre el Cardener, també a Castellgalí, que es va aprovar el 2010, però que no es va portar a terme. Nadal ha aclarit que l'estudi de 2010 no es pot aprofitar perquè la declaració d'impacte ambiental està caducada i, a més, no contemplava l'enllaç nord amb Sant Vicenç.

En total, l'estudi inclourà dues alternatives de 2+1, una sobre el traçat actual i l'altra sobre el traçat de 2010. I les altres quatre alternatives seran sobre un desdoblament total, o sigui 2+2, també sobre els dos traçats, i amb finals a l'enllaç amb la C-16 i també a l'enllaç amb la C-58. Aquest estudi, que presentarà les línies generals de les sis propostes, haurà de servir per decidir, finalment, quina serà l'aposta a l'hora de redactar l'estudi informatiu definitiu.

En la trobada, Nadal ha destacat que la gratuïtat de la C-16 ha comportat una reducció de 5.000 vehicles diaris a la C-55, tot i que ha incidit que amb les dades que treballa la seva secretaria "encara hi ha marge de millora" d'aquestes xifres.

Millores a la C-55 nord fins a Solsona

Nadal i Prat també han informat als alcaldes i regidors del territori que el Govern treballa perquè de cara a 2026 la C-55 entre Manresa i Callús ja sigui una via de 2+1 "per millorar-ne la seguretat". L'actuació s'ha dividit en dos trams, de Manresa a Sant Joan, que ja està licitada, i de Sant Joan a Callús, que es licitarà properament. El global d'aquesta primera actuació es completarà en el període 2028-2030 amb l'arribada del 2+1 a Súria. Les obres de Manresa a Súria tenen un pressupost total de 23 milions d'euros.

En una segona fase es completaria el 2+1 des de Súria fins a Solsona, que es preveu en el període 2030-2040 i que té una dotació pressupostària de 42 milions d'euros.

El model 2+1

El sistema 2+1 consisteix en configurar tres carrils de circulació, on el carril central es va alternant en un sentit i en l'altre, per tal d'habilitar trams d'avançament segurs per als vehicles. A més, s'implanta una separació reforçada dels dos sentits de circulació, que pot ser una barrera física de formigó, senyalització horitzontal o elements d'abalisament. Per les característiques, traçat o funcionalitat de la carretera, hi ha trams en què s'opta per una solució intermèdia, on la secció de la via es manté i s'implanta el reforç dels sentits de la carretera.

Així, aquest model incideix en dos factors relacionats amb els accidents frontals: la invasió del carril del sentit contrari per pèrdua de control o falta d'atenció i els avançaments inadequats. Incidint en el risc d'aquest tipus d'accidents, un dels que més víctimes greus i mortals provoca a la xarxa viària, Territori calcula que es podria reduir entre el 80 i el 100% dels accidents mortals en els trams on s'actuarà.