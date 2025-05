El Parlament estudiarà mesures per millorar la seguretat en el pas de la C-55 per Monistrol

La Comissió de Territori i Habitatge del Parlament va aprovar el passat 30 d'abril una proposta presentada pel diputat de la CUP Dani Cornellà sobre l'impacte de la carretera C-55 al pas per Monistrol de Montserrat.

La proposta recorda que la C-55 parteix el municipi en dos i comporta greus problemes d'inseguretat, contaminació i mobilitat, arran de l'elevat volum de vehicles i camions de gran tonatge que hi passen. Amb la proposta, també s'ha aprovat modificar el projecte per mantenir el tancament del carril d'acceleració en el tram municipal, la reducció de la velocitat, un pla de millora de la seguretat per a la cruïlla de la C-55 amb el pont, instal·lar sistemes efectius de control de velocitat i semàfors amb polsadors per connectar les dues parts del poble.

A la Comissió hi va assistir la regidora de la CUP a Monistrol de Montserrat, Núria Culebras, qui ha manifestat la importància pel municipi de l'aprovació de la moció, que, recorda, ha estat treballada i consensuada amb veïns del municipi.