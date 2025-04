Junts exigeix al Parlament el desdoblament de la C-55

Junts ha exigit aquest dimecres al Parlament de Catalunya el desdoblament de la C-55 en format de 2+2 per garantir la competitivitat al Bages, el Berguedà i el Solsonès. En el marc de la comissió de Territori i Habitatge, Junts ha obtingut el suport de la Cambra a les dues iniciatives que ha presentat per resoldre els problemes de mobilitat i seguretat que presenta aquesta infraestructura, amb el desdoblament com a solució definitiva. "És una evidència que hem d’anar cap a fer el 2+2, cap a fer l'autovia que ens uneixi amb el Baix Llobregat", ha assegurat el diputat David Saldoni fent referència al volum de vehicles actual que un 2+1 no pot absorbir. També ha assegurat que cal posar al centre de l'agenda política la carretera C-55 per millorar la vida a les comarques de la Catalunya central.

En primer lloc, Junts ha obtingut llum verda a la proposta amb què insta el Govern de la Generalitat a reprendre i actualitzar els projectes constructius ja redactats per al desdoblament en 2+2 de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar. El Govern també haurà de garantir la participació dels municipis afectats i les plataformes socials en el procés de planificació i execució en el marc de la Taula de Mobilitat. L'Executiu també haurà de retre comptes al Parlament sobre l'estat de les actuacions abans d'acabar el primer semestre d'aquest any.

Més seguretat viària a Sant Martí de Torroella i Sant Joan de Vilatorrada

Junts també ha aconseguit aprovar la seva proposta per millorar la seguretat viària de la C-55 a l'altura de Sant Martí de Torroella i Sant Joan de Vilatorrada on insta el Govern a fer un estudi que contempli alternatives i solucions per reduir la inseguretat i la perillositat tant pel trànsit rodat com pels vianants, en coordinació amb les administracions locals.