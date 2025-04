Dues sessions a Manresa i Navarcles abordaran els reptes derivats de l'Alzheimer

Manresa i Navarcles seran els municipis que acolliran les sessions de treball del projecte Bages Ciència Ciutadana, que en aquesta edició se centrarà en abordar els reptes de l'envelliment en relació amb l'Alzheimer. Bages Ciència Ciutadana és un projecte impulsat conjuntament per UManresa i la Fundació Sant Andreu Salut i compta amb el suport del Consell Comarcal del Bages i el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya Clam. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Les sessions de treball del projecte tindran lloc el dia 13 de maig. Se'n farà dues, als habitatges amb serveis de Sant Andreu Salut a Manresa i a Navarcles. La primera serà a les 11 del matí a Manresa i la segona, a les 5 de la tarda, a Navarcles. En els dos casos, les sessions estan obertes a totes aquelles persones que vulguin participar en el procés científic participatiu. La inscripció per assistir-hi es pot fer en aquest enllaç.

El projecte Bages Ciència Ciutadana s'estructura en tres fases. La primera, anomenada fase d'escolta, té com a objectiu sensibilitzar i visibilitzar les problemàtiques derivades de l'Alzheimer. A continuació, la segona fase, en la qual s'emmarquen aquestes dues sessions, se centra en l'experimentació, moment en què es defineixen les preguntes de recerca i es desenvolupa el treball per donar-hi resposta. Finalment, la tercera fase, anomenada d'empoderament, consisteix a divulgar i transferir a la comunitat els coneixements generats durant el procés.

Aquesta és la tercera edició del projecte de Bages Ciència Ciutadana. La primera va ser una experiència pilot que es va centrar en el sensellarisme i la segona, que es va dur a terme el curs passat, va centrar-se en els reptes de l'envelliment rural. El projecte compta des de la primera edició amb la col·laboració del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que projecta cada any un film relacionat amb la temàtica i que serveix com a punt de partida del procés de Ciència Ciutadana. En aquest cas, s'hi va projectar Nebraska, d'Alexander Payne.

Acompanyament científic del procés

Persones vinculades a la Universitat i a Sant Andreu Salut que fan recerca en l'àmbit de l'envelliment s'encarreguen d'acompanyar tot el procés. Per part de Sant Andreu Salut seran Sílvia Graell, directora de l'Hospital de Sant Andreu; Dolors Fitó, directora de l'àmbit d'atenció a les persones grans de Sant Andreu Salut; Cristina Plaza, directora del servei d'ajuda a domicili, i Andreu Quintana, responsable de participació i captació de fons de Sant Andreu Salut. Per part d'UManresa hi prendran part tres integrants del grup de recerca en Innovació transformativa i simulació, Jullieth Suárez, Maria Lluïsa Sort i Elena Medarde, i Ester Colillas, integrant del grup de recerca Epi4Health.