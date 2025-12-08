Navàs desplega un ampli programa d'activitats per viure intensament les festes de Nadal

Amb l'arribada del mes de desembre, Navàs dona el tret de sortida a les Festes de Nadal amb un calendari ple de propostes per a tots els públics. El municipi viurà setmanes marcades per la música, la tradició, les activitats infantils i els actes més emblemàtics del Nadal, amb la implicació d'entitats culturals, esportives i veïnals del poble.
Balls i activitats populars al Pavelló Blau
Un any més, els balls tradicionals seran protagonistes del Nadal navassenc. El 25 de desembre, a partir de la mitjanit, tindrà lloc el Ball de Nadal, organitzat pel Club Bàsquet Navàs i el Club Esportiu Navàs. El 31 de desembre, a partir de l'una de la matinada, se celebrarà el Ball de Cap d'Any amb DJ Guillermo. El Pavelló Blau també acollirà el Quinto de Nadal i Ball, el 27 de desembre.
Propostes per a infants i famílies
Els més petits podran gaudir del Jugamenut, amb tallers i jocs les tardes del 28 al 30 de desembre, així com del tradicional Caga Tió gegant, el 22 de desembre a la plaça de l'Ajuntament. El Pessebre Vivent, organitzat per l'Agrupament Escolta Ali-Bei, es podrà veure el 21 de desembre a la plaça de l'Església.
Tradicions nadalenques i arribada dels Reis
El Nadal a Navàs tornarà a comptar amb la figura del Patge Reial, amb actes al Mujal el 27 de desembre i al Casal Sant Genís el dia 28. Els encàrrecs pels Reis es faran el 4 de gener, i el moment més esperat arribarà el 5 de gener amb la Cavalcada de Reis, que recorrerà la carretera de Berga.
Música, concerts i cinema al Casal Sant Genís
El Casal Sant Genís esdevindrà un dels epicentres culturals del Nadal, amb concerts destacats com el del baríton Carles Pachon, el Concert de Nadal de l'Escola de Música, l'actuació de la Coral Nova i el tradicional Concert de Cap d'Any amb l'Orquestra Selvatana i el tenor Adrià Mas. També s'hi podrà veure cinema del Cicle Gaudí amb la pel·lícula Molt lluny.
Nadal per a la gent gran i mercat del regal
El Casal de la Gent Gran oferirà balls i celebracions nadalenques els dies 17, 25 i 31 de desembre. A més, el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, el Parc de l'Estació acollirà el Mercat del Regal, amb parades, activitats, concerts i un gran sorteig, organitzat per l'entitat Encís amb el suport de l'Ajuntament.
Un Nadal participatiu a tots els nuclis
Palà de Torroella i el Mujal també viuran intensament les festes amb teatre solidari, caminades populars, cantades de nadales i cavalcades pròpies. A tot plegat s'hi suma el programa Nadal Jove al Raig, que oferirà activitats específiques per al jovent durant les vacances.