Al Baxi Manresa se li escapa un partit que ha dominat molts minuts (83-79)

Dominar la major part del partit no ha estat suficient per al Baxi Manresa per aconseguir la victòria contra el Joventut de Badalona. Els bagencs han tingut deu punts d'avantatge en diverses ocasions i guanyaven de vuit punts a manca de cinc minuts per acabar. En aquests moments, el lideratge de Ricki Rubio ha capgirat el ritme i ha estat la clau per la remuntada del seu equip. Per part manresana, bones sensacions malgrat la desfera amb bons minuts d'Hugo Benítez, Max Gaspà i Álex Reyes. Gerard Fernández ha debutat amb un triple inclòs.
Hugo Benítez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Lude Hakanson, Cameron Hunt, Adam Hanga, Hendri Drell i Simon Birgander, el del Joventut. Un triple d'Steinbergs superava la cistella inicial de Birgander abans que el letó cometés dues personals consecutives. No han estat les dues úniques personals comeses pels bagencs als minuts inicials. En menys de dos minuts i mig ja estaven en bonus mentre que el seu rival encara no n'havia comès cap. El punt feble dels badalonins eren les pilotes perdudes. El ritme semblava afavorir el Baxi Manresa que obtenia unes primeres rendes (4-7, minut 5). En defensa, també estava millor l'equip bagenc que malgrat no estar massa encertat en atac aconseguia una primera renda important. Cinc punts seguits de Max Gaspà donaven al Baxi Manresa set punts al seu favor (5-12, minut 7). El temps mort demanat per Dani Miret ha anat de perles als de Diego Ocampo. Pilota recuperada i esmaixada potent de Kao. Els verd-i-negres han volgut reaccionar de la mà de Ricki Rubio. L'actuació del base ha permès al seu equip acostar-se al Baxi Manresa però no ha evitat que els primers deu minuts acabessin amb avantatge bagenc (16-19).
El Baxi Manresa ha seguit comandant el partit amb bones accions de Grant, Benítez i Gaspà (21-26, minut 12). Però mentre que el jove del planter tenia uns bons percentatge de cara a cistella, el nord-americà errava tirs ben a prop del cèrcol. El Baxi Manresa ha entrat un una crisi anotadora en que només Reyes ha sumat en un tram de més de quatre minuts. Els verd-i-negres s'acostaven novament al Baxi Manresa. Fins i tot, han desaprofitat dues ocasions per empatar o posar-se per davant. Tres tirs lliures d'Obasohan donaven un xic d'aire a l'equip manresà abans que el jove Gerard Fernández debutés a la Lliga Endesa. L'entrada a pista no podia ser millor. La primera pilota que ha arribat a Fernández ha acabat amb un triple convertit. Louis Olinde ha arrodonit la primera part amb dos punts al límit que posaven una màxima diferència al marcador (29-39).
Kragg i Benítez han intercanviat dues cistelles cadascú a la represa. Steinbergs ha començat la segona part com la primera i ha sumat de tres (35-46, minut 22). El Baxi Manresa aconseguia que el Joventut no se sentís massa còmode a la pista. Tot i això, els badalonins han retallat novament distàncies. A més, el Baxi Manresa errava tirs lliures que li impedien consolidar la seva posició. Les errades des del punt de personal les han compensat Reyes i Benítez amb cinc punts entre els dos que estiraven un xic la renda bagenca (50-57, minut 29). Gaspà ha fet tornar els deu punts a favor del seu equip després d'un nou temps mort de Miret. Malgrat això, un darrer minut molt incisiu dels locals ha igualat força la situació. El Baxi Manresa afrontava els darrers deu minuts amb només tres punts al seu favor (58-61).
Hakanson empatava només començar el quart definitiu. Agustín Ubal i Steinbergs aconseguien que els bagencs es mantinguessin mínimament al davant. Pierre Oriola desaprofitava una bona ocasió per posar cinc punt entre els dos equips. En canvi, Ubal i Obasohan sí que trobaven l'encert. En el cas del belga, des de la línia de tres (63-71, minut 35). El Joventut no havia dit encara la última paraula. Un parcial de 9-2, amb lideratge de Rubio, prometia emoció fins al final del partit. Ha estat el torn del temps mort d'Ocampo. Dos tirs lliures de Rubio avançaven la Penya molts minuts després. Steinbergs ha aparegut de nou. Amb el quart triple de la matinal. Hunt empatava a 76 amb un minut per jugar. Obasohan i Kraag han decidit jugar-se tots dos un tir de tres punts. Amb èxit pel jugador local i errada pel belga del Baxi Manresa. A manca de 38 segons, el Manresa perdia de tres punts. Reyes ha fallat dels de 6,75 però Benítez ho mig esmenava amb una cistella que situava el 79-78 a 20 segons d'acabar. Hakanson no ha errat dels del punt de personal i tornava els tres punts de diferència a favor dels locals. Benítez només entrava un tir lliure, fet que complicava molt la situació per als d'Ocampo. Hunt posava quatre punts i gairebé posava la rúbrica al partit perquè el darrer intent bagenc ha estat infructuós (83-79).
Incidències: Martín Caballero, Francisco José Araña i Alberto Baena han arbitrat el partit. Han eliminat Henri Dell.