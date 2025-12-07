Diego Ocampo: «El talent individual ha decidit el partit»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, s'ha mostrat molt content amb l'inici de partit que han fet els seus jugadors davant el Joventut. La concentració, la bona defensa, la velocitat i la prestació en el rebot han permès el Baxi Manresa gaudir de bons avantatges. Tots aquests aspectes han atorgat confiança a l'equip bagencs i anaven dirigits "a tots els jugadors". La situació ha canviat al tercer quart quan el Joventut ha millorat en defensa. Sobretot quan Ricki Rubio ha liderat el seu equip. Per al gallec, una jugada en què els verd-i-negres han capturat quatre rebots ha minat la confiança del Baxi Manresa. Entre les errades en el llançament de tres punts i el "talent individual" han decantat el triomf a favor dels badalonins.\r\n\r\nLa millora de joc del Baxi Manresa respecte jornades anteriors no té secrets per a Ocampo. És la conseqüència d'haver pogut entrenar aquests darrers dies i la bona mentalitat dels jugadors. Ocampo també s'ha mostrat orgullós de l'actitud del seu equip després de la lesió de Dani Pérez. "Això no era fàcil", ha afegit.\r\n\r\nUn dels temes pendents que té el Baxi Manresa és trobar el relleu d'Alfonso Plummer. Ocampo confia en les gestions que està fent el club amb qui confia en tots els seus estaments. De la mateixa manera que percep que des de l'entitat es confia en la seva tasca. "Em sento estimat a Manresa i això em fa augmentar el meu rendiment".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nAl Baxi Manresa se li escapa un partit que ha dominat molts minuts (83-79) Xavier Sucarrats\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nEl tècnic badaloní destaca la millora en defensa com un dels punts clau\r\n\r\nDani Miret ha valorat, per sobre d'altres coses, haver canviat una mala dinàmica que duia el seu equip contra el Baxi Manresa. "Per estil ens estaven dominant", ha comentat. El tècnic local ha diferenciat entre la primera i la segona part. Mentre als primers vint minuts els bagencs han estat millors, a la segona "hem entès què havíem de fer per canviar el partit. I hem tingut un esforç diferent". La millora en defensa i més encert en atac expliquen la victòria final del quadre verd-i-negre.\r\n