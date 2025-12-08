Marganell presenta un Nadal solidari i familiar amb actes fins a Reis

Marganell ja ho té tot a punt per viure les Festes de Nadal i Reis amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics i amb un marcat accent solidari i comunitari. Els actes s'estendran des de mitjans de desembre fins a la vigília de Reis, amb propostes que combinen tradició, convivència i suport a causes socials com la Marató de TV3.
Un Nadal solidari amb La Marató
La programació s'iniciarà el cap de setmana del 13 i 14 de desembre amb dues activitats solidàries vinculades a La Marató. El dissabte 13 tindrà lloc el sopar solidari a la Sala Polivalent del Cafè, amb una pernilada oberta a tothom i amb tots els beneficis destinats a la recerca contra el càncer. L'endemà diumenge, es disputarà un torneig de ping-pong solidari, també obert a tots els públics, amb una inscripció simbòlica.
Activitats nadalenques per a tothom
Les festes continuaran el divendres 19 de desembre amb un taller nadalenc adreçat especialment a la gent gran, però obert a tothom, que es farà a la Sala Polivalent del Cafè sense necessitat d'inscripció. L'endemà dissabte 20 arribarà un dels moments més esperats per als més petits: el Tió popular, que cagarà regals i coincidirà amb l'arribada de la bústia reial perquè els infants hi puguin deixar les seves cartes.
Tradició i joc durant les festes
El dia de Nadal, 25 de desembre, Marganell celebrarà el tradicional Quinto de Nadal, una activitat ja clàssica al municipi que convida a passar una bona estona en companyia i a mantenir viva una de les tradicions més arrelades de les festes.
Els Reis d'Orient posen el punt final al Nadal
La programació culminarà el dilluns 5 de gener amb la Cavalcada de Reis. Ses Majestats arribaran a la plaça de l'església per repartir personalment els regals als nens i nenes del poble. Durant la tarda, l'església romandrà oberta perquè les famílies hi puguin deixar els presents.