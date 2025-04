La Jornada Catalana de la Mobilitat 2025 portarà a Manresa l'aplicació de la IA en les ciutats

Manresa acollirà la dinovena edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat, que tindrà lloc el 30 de maig al teatre Kursaal. El tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Carles Garcia, i la presidenta de l'AMTU, Mar Molina, han presentat aquest dimecres el contingut de la Jornada que enguany tractarà sobre La IA aplicada a la mobilitat.

Mar Molina ha explicat que "en aquesta jornada hi participaran experts en IA que ens explicaran quines són les possibilitats que ens ofereix aquesta nova tecnologia, i també tindrem responsables dels sectors públic i privat del país per analitzar casos reals i descobrir oportunitats immediates i a mig termini en l'aplicació d'aquesta nova intel·ligència als nostres pobles i ciutats".

A més, Mar Molina ha afegit que durant la jornada hi haurà un vehicle, cedit per la UPC, que està equipat amb sensors òptics i big data i que s'utilitza per recollir dades reals de trànsit amb l'objectiu d'evitar accidents i preveure millores, i que estarà a disposició dels visitants per veure com funciona.

De la seva banda, Carles Garcia ha agraït a l'AMTU que hagi tornat a escollir la ciutat de Manresa per celebrar aquesta jornada i ha explicat que aquesta nova cita "arriba en un moment en què des del govern de Manresa estem apostant decididament per millorar la mobilitat sostenible, amb polítiques com l'electrificació de la flota d'autobusos, la implementació d'un lloguer de bicicletes elèctriques, i amb la creació de més espai per facilitar la mobilitat a peu, amb obres com les que estan transformant el carrer Guimerà".

La Jornada Catalana de la Mobilitat és l'esdeveniment de referència per al sector de la mobilitat i el transport públic a Catalunya i cada any té lloc en un dels seus municipis associats a l'AMTU. Aquesta és la segona vegada que Manresa -que és municipi constituent de l'AMTU- és seu de la Jornada, ja que al 2013 també en va ser.

Programa de la jornada

9 h Benvinguda institucional

9.30 h Ponència: Claus per entendre la IA i el pas cap a les ciutats intel·ligents

10 h Diàleg: La IA aplicada a la mobilitat

10.45 h Pausa-cafè

11.30 h Taula rodona: La IA, de la teoria a la pràctica

13 h Conclusions: balanç i reptes de futur de la IA

13.30 h Lliurament dels Premis MobiliCat

14 h Cloenda institucional

14.30 h Dinar-networking

A la tarda, l'Ajuntament de Manresa també oferirà als assistents la possibilitat de fer una visita guiada per la ciutat.

La IA, tema central de la jornada

El tema central d'aquesta edició és La IA aplicada a la mobilitat, un tema d'interès per al sector, ja que la IA suposarà un canvi en la manera d'entendre la mobilitat. Les ciutats de tot el món s'enfronten a desafiaments creixents en matèria de mobilitat, trànsit, contaminació, sostenibilitat mediambiental i social, i seguretat. Amb l'augment de la població urbana i la necessitat de sistemes de transport més eficients al món urbà, però també al rural, la IA es presenta com una solució innovadora que pot transformar la manera en què ens movem.

Per això, la jornada vol descobrir si la IA pot ajudar a aconseguir una mobilitat més segura i eficient, que doni resposta a les necessitats de mobilitat que actualment tenen els ciutadans, plantejant casos d'èxit i reptes per al futur més immediat.

En aquest sentit, la jornada comptarà amb experts en IA com Patricio Reyes, investigador del Supercomputing Center de Barcelona; Mireia Gilibert, de l'EIT Urban Mobility, i Laia Garriga, de l'Eurecat. I també comptarà amb la participació d'empreses i operadors, com Enric Gonzàlez (FGC), Santiago Royo (UPF), Cristian Bardagí (RACC), Xavier Flores (TMB) i Ramon Sagalés (FECAV).

Lliurament dels Premis MobiliCat

En la part final de la Jornada es durà a terme l'acte de lliurament dels Premis MobiliCat 2024, que atorga la revista MobiliCat, editada per l'AMTU amb la col·laboració de la Generalitat, l'ATM de Barcelona i FGC.

Aquests premis estan destinats a reconèixer la tasca que persones, empreses o institucions realitzen a Catalunya en l'àmbit de la mobilitat. En aquesta edició s'atorguen dues categories: Premi a la Trajectòria Municipal i Premi d'Honor.