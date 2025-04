Arriba el FABA 2025: música, art i metamorfosi a Manresa

L'Anònima de Manresa es prepara per acollir aquest diumenge l'inici de la vuitena edició del Festival Artístic del Barri Antic (FABA), que tindrà lloc del 4 al 10 de maig. El festival reafirma el seu compromís amb la revitalització cultural del territori en una edició marcada per la transformació de l'Anònima, el seu escenari habitual, que es troba en ple procés de rehabilitació.

"Aquest any, el nucli del festival està en obres, en reconstrucció, en un procés de canvi que ens obliga a repensar les nostres pròpies estructures, internes i externes. Per això, reivindiquem el FABA com un organisme essencialment viu, en constant metamorfosi i profundament en contacte amb el seu entorn", destaca l'organització.

Jornada Inaugural: diumenge 4 de maig

L'Anònima tornarà a obrir les seves portes per acollir una programació artística singular. Per causes alienes a l'organització, el festival trasllada finalment tota l'activitat prevista a L'Anònima, en lloc de l'Auditori Sant Francesc.

A partir de les 6 de la tarda, s'activarà la Llotja amb exposicions que exploren temàtiques de cura, memòria i transformació: Joherball, a través de la tècnica de la fotografia de doble exposició, reflexiona sobre la dependència entre vida i mort; i La historia abriga, d'ocloyastudio, presenta una instal·lació tèxtil elaborada amb materials domèstics reciclats per abordar la precarietat i les cures.

A 2/4 de 7, a l'Espai Manresa, tindrà lloc l'actuació d'IRIEIX acompanyat pel Cor de Teies, un cor de veus femenines sorgit a Santpedor. A les 1/4 i cinc de 8, el jove músic murcià Marcelo Criminal pujarà a l'escenari per oferir un recital pop íntim i sensible. Finalment, a 2/4 de 9 del vespre, el quartet experimental Blood Quartet, liderat pel novaiorquès Mark Cunningham, clourà la jornada amb una proposta d'avantguarda que fusiona improvisació i free-jazz.

Les actuacions seran d'entrada lliure amb taquilla inversa. Paral·lelament, a l'Espai Social, el col·lectiu Bolleres Místikes amenitzarà l'ambient amb una selecció musical.

Activitat entre setmana: de dilluns 5 a dijous 8 de maig

L'activitat entre setmana i el FABAr es traslladaran al pati i a la nau central de l'Anònima, degut a les obres de rehabilitació.

Dilluns, 5 de maig, s'iniciarà amb la presentació del Projecte de rehabilitació de la fàbrica de l'Anònima a Manresa, a càrrec de Meritxell Hinarejo, en col·laboració amb la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Dimarts, 6 de maig, el col·lectiu migrant Mondays crearà un mural fotogràfic en directe. Tot seguit, la manresana Devi presentarà el seu primer EP, Impàs.

Dimecres, 7 de maig, es durà a terme el taller Recuperar, reutilitzar, reimaginar, d'ocloyastudio, oferint un espai de reflexió sobre el valor del treball domèstic. A continuació, el grup Clepton presentarà el seu nou disc Joan en format d'audició comentada.

Dijous, 8 de maig, es proposa una trobada per a la reflexió amb la xerrada Totes morirem. Parlar i crear al voltant de la mort, amb la participació d'artistes i entitats locals. La jornada culminarà amb l'actuació de Dogteeth, que presentaran el seu últim disc Estamos vivos.

Jornada central: dissabte 10 de maig

El dissabte 10 de maig, la jornada central del FABA, d'entrada lliure, reunirà algunes de les propostes artístiques més vibrants i eclèctiques del panorama actual.

El grup Mainline Magic Orchestra oferirà un directe impactant, ple de teatralitat i humor surrealista, amb una posada en escena que es mou entre l'absurd i l'energia desenfrenada. L'artista revelació Maria Hein presentarà el seu nou disc, una obra plena de sensibilitat i versatilitat que consolida la seva trajectòria en l'escena musical catalana.

El Pau Jorba Group, liderat pel músic manresà establert a Nova York, serà present en una coproducció amb el Festival de Jazz de Vic. La seva proposta fusiona ritmes afroamericans amb influències de músiques populars i clàssiques, en un exercici d'innovació i diàleg sonor amb músics de primer nivell del país.

Des de Cantàbria, el duet Repion aportarà un directe intens i emocionant, mentre que la valenciana Xenia omplirà l'espai amb l'electrònica foscament sensible del seu darrer treball Cuando las sombras se alargan.

El talent local també hi tindrà un paper central. El Niño Índigo oferirà una proposta que hibrida el hip-hop amb sonoritats de jazz, soul i blues, trencant estereotips i convencionalismes. Per la seva banda, Fatou Fongolimby Diallo presentarà un projecte artístic inspirat en els sons tradicionals del Senegal i dedicat a les dones africanes.

L'art contemporani s'expressarà amb la instal·lació La historia abriga d'ocloyastudio, el mural del col·lectiu Mondays i les fotografies de Joherball, aportant una mirada crítica i sensible sobre la memòria, la vida i la mort.

Durant tota la jornada, diversos DJ's com Noah, Nunu Plans, Meri, PD Gufi i Dr. Priuns animaran l'ambient amb les seves sessions.

El FABA creix i es consolida gràcies a la col·laboració de NacióManresa, com a mitjà oficial i de persones, entitats i empreses locals, així com el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i Estrella Damm.