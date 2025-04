Els fenòmens meteorològics seran la temàtica del Santpedor en Flor d'enguany

El Santpedor en Flor arribarà aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, els dies 2, 3 i 4 de maig, amb els fenòmens meteorològics com a eix central. Hi haurà vuit escenes amb ornamentacions florals per tot el barri antic que seguiran la temàtica a càrrec de diverses entitats i persones voluntàries del poble i que es podran veure durant tot el cap de setmana.

La programació d'aquesta edició compta amb una desena llarga d'activitats culturals i artístiques, entre els quals hi ha un taller d'estampació botànica i tints naturals, un mercat d'artistes locals, la visita teatralitzada a la vila medieval i un espectacle de clown, entre altres. També hi haurà el concurs de balcons florits per gaudir passejant pels carrers de Santpedor.

A més, ensenyant la targeta d'emergència a l'Oficina de Reciclatge, els veïns de Santpedor podran recollir una planta un cop passi el Santpedor en Flor, els dies dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de maig. L'entrega, que ja és tradició, es fa com a agraïment al compromís amb el medi ambient i el reciclatge.

La celebració del Santpedor en Flor està organitzada per l'entitat de Santpedor d'Art i Creació SAC, les persones voluntàries de la comissió del Santpedor en Flor i l'Ajuntament de Santpedor. També hi col·laboren, per ordre alfabètic: Ampans, l'Associació Cultura Popular i Escoles de Santpedor, Batuk d'Or, Bous de foc, CEFS Santpedor, Colla de Geganters i Grallers de Santpedor, Col·lectiu d'Artistes Locals, Els Pastorets de Santpedor, Escola de Dansa Castellnou, Les noies d'or de Santpedor, Puntaires, Vòlei Santpedor i totes les persones voluntàries que participen dels diferents actes a títol individual.

El Santpedor en Flor rep el suport de la Diputació de Barcelona i de Viles Florides.