El Pont de Vilomara enceta unes festes nadalenques plenes d'activitats

El Pont de Vilomara i Rocafort viurà un any més unes festes nadalenques intenses i participatives amb una programació variada pensada per a totes les edats. El calendari d'activitats s'estendrà al llarg de tot el mes de desembre i primers dies de gener, amb propostes culturals, lúdiques i tradicionals per commemorar les dates més especials de l'any.
Encesa de llums i espectacle pirotècnic
Les festes han arrencat oficialment aquest passat divendres amb l'esperada encesa de les llums de Nadal, un acte que convida veïns i visitants a compartir un moment simbòlic que ha omplert els carrers del municipi de llum, esperança i ambient festiu. La celebració ha continuat amb un espectacle de focs artificials que ha posat el punt més visual i emotiu a la jornada inaugural de les festes.
Propostes per a totes les edats durant les festes
La programació nadalenca inclou una àmplia oferta d'activitats pensades per a públics diversos. Entre les propostes destacades hi ha iniciatives culturals i lúdiques com les activitats a la biblioteca, la Zambomba Flamenca o l'espectacle familiar El Príncep Sasha.
També hi haurà espais per a la tradició i la participació popular, amb actes com la pujada del pessebre, el cagatió gegant, la papanoelada motera o el pessebre vivent a Rocafort.
Solidaritat, música i festa
El vessant solidari tornarà a tenir protagonisme amb el mercat en benefici de La Marató, mentre que la música i el ball seran presents amb el Ball de Nadal i el Ball de Cap d'Any. A més, el Parc de Nadal oferirà activitats perquè els infants i joves puguin gaudir de les vacances escolars.
Cavalcada de Reis i actes tradicionals
Les festes culminaran amb la tradicional cavalcada dels Reis d'Orient, un dels moments més esperats del calendari nadalenc. Com és habitual, el programa també inclou els actes religiosos propis d'aquestes dates, que completen una celebració arrelada a la cultura i la vida comunitària del municipi.