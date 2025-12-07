07 de desembre de 2025

Meritxell Soler rebaixa a València el rècord català de marató amb una marca històrica

La santjoanenca estableix un nou registre de 2h23’49”, tercer millor temps estatal de sempre

Publicat el 07 de desembre de 2025 a les 12:44

La fondista santjoanenca Meritxell Soler ha escrit una nova pàgina d'or de l'atletisme català aquest diumenge a la 45a Marató València Trinidad Alfonso Zurich, on ha tornat a batre el rècord de Catalunya de marató amb un temps de 2h23'49". La marca suposa també el tercer millor registre de tots els temps a l'Estat i consolida Soler com una de les grans figures del fons internacional.

Rècord català i protagonisme a València

Meritxell Soler ha completat una cursa excel·lent en un dels escenaris més prestigiosos del calendari atlètic mundial. A València, en una marató considerada per molts especialistes com el millor traçat del món, la corredora ha estat la novena classificada femenina i la primera atleta espanyola a creuar la línia de meta.

Amb el nou registre de 2h23'49", Soler ha millorat la seva pròpia plusmarca catalana, establerta el 18 de febrer de 2024 a la Marató de Sevilla amb un temps de 2h24'57", confirmant una evolució constant al més alt nivell competitiu.

Una marató de dimensions mundials

La Marató València Trinidad Alfonso Zurich ha tornat a situar la capital del Túria com un dels grans epicentres mundials del fons. L'edició d'enguany ha estat la més multitudinària de la història, amb prop de 36.000 participants, un 67% dels quals provinents de fora de l'Estat i representant fins a 150 països. L'organització estima que l'impacte econòmic supera els 40 milions d'euros en despesa turística.

Un 2025 d'altíssim nivell internacional

La corredora de l'equip Puma està protagonitzant un 2025 excepcional, amb actuacions de primer ordre en totes les distàncies del fons. A més del nou rècord català de marató, aquesta temporada ha batut també el rècord absolut de Catalunya de mitja marató amb 1h09'46", aconseguit el 26 d'octubre a València, i el dels 10 km amb un temps de 31'47" en la Cursa de Bombers de Barcelona, el 9 de novembre.

A aquests registres s'hi afegeix una destacada quarta posició a la mitja marató del Campionat d'Europa de Brussel·les, on va marcar 1h11'39", confirmant la seva competitivitat en grans cites internacionals.

La millor fondista catalana de la història

Amb aquesta trajectòria, Meritxell Soler s'ha consolidat com la millor fondista catalana de tots els temps i s'ha situat entre l'elit estatal històrica. Actualment ocupa la sisena posició espanyola de tots els temps en 10 km, la vuitena en mitja marató i la sisena en marató. A més, és l'única atleta de l'Estat present enguany entre les cinc millors en les tres distàncies principals del fons, un fet que reforça encara més la dimensió del seu moment esportiu.

