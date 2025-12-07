El Covisa Manresa goleja el Playas de Castellón i agafa aire en la lluita per la permanència

El Covisa Manresa ha aconseguit una victòria tan necessària com brillant aquest dissabte al Pujolet, on s'ha imposat amb autoritat al Bisontes Playas de Castellón per 7-1. El conjunt de Jairo Molero ha estat superior de principi a fi en un duel directe per la salvació i ha sumat tres punts vitals per continuar creient en la permanència.
Domini manresà des de l'inici
El partit ha començat amb un ritme pausat, però amb un Covisa Manresa molt sòlid en defensa i pràctic en atac. Els manresans han portat el control davant d'un Playas de Castellón poc incisiu, que amb una proposta més especulativa gairebé no ha inquietat la porteria defensada per Cella.
El primer gol ha arribat ben aviat, al minut cinc, quan Héctor Albadalejo ha culminat una acció ofensiva per obrir el marcador (1-0). El gol ha esperonat lleugerament els visitants, però les seves arribades han estat ben resoltes pel porter local.
Avantatge abans del descans
Tot i el domini territorial del Covisa Manresa, el partit ha transitat durant molts minuts sense ocasions clares. Quan semblava que s'arribaria al descans amb un avantatge mínim, una acció decisiva ha tornat a sacsejar el marcador: en una sortida del porter visitant fora de la seva àrea, Asis ha sorprès amb un xut llunyà i va fer el 2-0, resultat amb què s'arribava a la mitja part.
Festival ofensiu a la represa
A la represa, el Covisa Manresa no ha abaixat el nivell. Asis, amb una gran acció individual, ha fet el 3-0 i ha confirmat les bones sensacions locals. Poc després, el Playas ha acabat d'enfonsar-se amb un gol en pròpia porteria que significava el 4-0.
Amb el partit totalment controlat, els manresans han sabut aprofitar el joc de cinc dels castellonencs per ampliar encara més les diferències. Asis ha completat la seva gran actuació amb el 5-0 abans que els visitants marquessin el gol de l'honor. En el tram final, Santa i David Lozano han arrodonit el marcador fins al 7-1 definitiu.
Una victòria per creure-hi
El triomf suposa la victòria més àmplia del Covisa Manresa de les dues darreres temporades i permet a l'equip veure la llum en una classificació molt ajustada. La propera jornada, els manresans visitaran la pista del filial de l'Industrias Santa Coloma, equip que actualment marca la permanència amb quatre punts més que el conjunt bagenc.