El CB Navàs Viscola perd a Vic i encadena la segona derrota consecutiva a la lliga

El CB Navàs Viscola no ha pogut trencar la mala dinàmica i ha sumat una nova derrota, la segona consecutiva, aquest cop a la pista del CB Vic - Universitat de Vic (89-81). Els navassencs han anat per darrere en el marcador des dels primers minuts i, tot i una segona part més equilibrada, no han aconseguit capgirar el partit.
Inici complicat i desavantatge al descans
El conjunt local ha marcat el ritme des de l'inici del matx, amb un primer quart que ja ha deixat el CB Navàs en una posició delicada (22-13). Els vigatans han sabut aprofitar el seu encert ofensiu i la solidesa defensiva per ampliar diferències abans del pas pels vestidors, al qual s'hi ha arribat amb un clar 49-34 favorable al CB Vic - Universitat de Vic.
Reacció insuficient a la segona part
Després del descans, el joc s'ha anivellat i el CB Navàs ha mostrat una millor versió, competint de tu a tu durant bona part del tercer quart i en el darrer. Malgrat això, els locals han mantingut l'avantatge i han tancat el tercer període amb el marcador situat en 68-55. En l'últim quart, els bagencs han intentat acostar-se en el marcador, però sense aconseguir posar en perill real la victòria del conjunt osonenc, que ha acabat imposant-se per 89-81.
Fall i Zhuravlov, els més destacats
En l'apartat individual, ha destacat Fall, que ha signat una actuació molt completa amb 18 punts, 14 rebots, 3 assistències i 2 taps. Zhuravlov també ha tingut un paper rellevant en atac, amb 19 punts, 4 rebots i 2 assistències. Tot i aquestes actuacions, el CB Navàs Viscola suma ja la seva tercera derrota en el que va de competició.