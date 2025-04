Dilluns es presentaran a Manresa les Oficines Empresarials de Transició Energètica de la Catalunya Central

La Cambra de Comerç de Manresa acollirà el proper dilluns 5 de maig a la 1 del migdia una jornada de presentació de les Oficines Empresarials de Transició Energètica de la Catalunya Central. L'acte va dirigit a empreses i professionals del Bages que vulguin conèixer de prop aquesta nova eina per impulsar la transició energètica en l'àmbit empresarial.

La jornada comptarà amb la participació destacada de la directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, així com dels representants de les entitats que lideraran les Oficines a la Catalunya Central: l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central, el Gremi d'Instal·ladors d'Electricitat, Fontaneria i Comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès i la mateixa Cambra de Comerç de Manresa.

Les Oficines Empresarials de Transició Energètica de la Catalunya Central formen part d'una xarxa de 44 oficines arreu de Catalunya, impulsada per l'Institut Català d'Energia amb una inversió de 7,7 milions d'euros. Estan pensades per ajudar les empreses, especialment les pimes, a descarbonitzar els seus processos productius i facilitar-los la transició cap a un model energètic més eficient i sostenible.

La seva funció principal és la de donar suport tècnic i estratègic a iniciatives de generació renovable i eficiència energètica, així com fomentar projectes col·lectius com les comunitats energètiques en polígons industrials. També assessoraran en la recerca de finançament, en la tramitació de permisos, i en la presa de decisions estratègiques per a la transformació energètica de les empreses. Cadascuna de les oficines comptarà amb un programa d'actuació de dos anys.

La creació d'aquesta xarxa s'emmarca dins del procés de reindustrialització verda de Catalunya, amb l'objectiu de reduir un 52,6% la intensitat energètica de la indústria l'any 2050 i electrificar fins al 78% del seu consum energètic, tal com estableix la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050.