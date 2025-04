La manresana Texpol celebra el seu 75è aniversari

Texpol, empresa amb seu a Manresa referent al sector sanitari i de productes tèxtils mèdics, va celebrar el passat divendres 25 d'abril l'acte commemoratiu del seu 75è aniversari, un esdeveniment que va voler reconèixer i posar en valor el paper fonamental de l'equip humà de l'empresa al llarg de la seva trajectòria.

Un centenar llarg de treballadors i treballadores, juntament amb els delegats comercials que Texpol té distribuïts arreu de l'Estat, van assistir a l'acte, que va comptar amb la conducció de l'actor Pep Plaza, aportant un toc d'humor i proximitat a la celebració. També hi va ser present Joan Vila Marta, tinent d'alcalde d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, que va voler donar suport a una empresa estretament vinculada al territori.

Un dels moments centrals de l'acte va ser el reconeixement als 25 treballadors i treballadores amb més trajectòria dins l'empresa: aquells que fa més de 40, 35 o 30 anys que formen part de Texpol. Durant el seu discurs, el director general de la companyia, Guillem Arias, va recordar els orígens de l'empresa, fundada el 1949 per Josep Planas Vilalta: "Va començar teixint gasa des del garatge de casa seva, amb valentia i sense garanties. Aquesta capacitat d'adaptació i aquest esperit emprenedor són l'essència que encara avui ens defineix". Arias també va voler expressar la seva gratitud més sincera a l'equip: "Si hi ha alguna cosa que mai m'ha fallat, que sempre m'ha donat força per seguir, ha estat la meva gent. Amb persones com vosaltres, em comprometria mil vegades més."

Actualment, Texpol forma part de la multinacional xinesa Allmed, un pas que ha obert noves oportunitats de futur sense perdre l'essència d'empresa familiar ni l'arrelament a Manresa i la comarca del Bages. Al llarg de 75 anys, l'empresa ha demostrat una gran capacitat de creixement i innovació, consolidant-se com a referent en la producció d'apòsits i productes sanitaris amb la màxima qualitat.

L'acte de celebració del 75è aniversari va ser sobretot, un homenatge a totes les persones que, amb el seu esforç i dedicació, fan possible la història d'aquesta empresa que des de Manresa és líder al mercat estatal i un dels referents internacionals del sector. Els productes de Texpol són presents a centres de salut de més de 25 països i a pràcticament tots els hospitals públics i privats de l'Estat.