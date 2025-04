Grup Llobet s'alia amb Transgourmet Ibérica per fer més competitives les seves botigues

La bagenca Grup Llobet ha signat una important aliança estratègica amb Transgourmet Ibérica per convertir-la en el seu proveïdor principal de productes secs. Aquest acord, que no inclou ni afecta l'aprovisionament de productes frescos, permetrà a Grup Llobet centrar-se en els productes frescos, plats preparats i serveis per a empreses.

Grup Llobet, que disposa actualment de 39 supermercats i més de 10.400 m2 de superfície comercial a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Lluçanès, Moianès, l' Anoia i el Vallès Occidental, podrà ajustar els preus dels productes secs i convertir algunes botigues sense frescos en establiments Spar, amb marca de distribució pròpia.

També podrà elevar l'oferta de frescos, amb la voluntat que totes les botigues s'aproximin més a la idea de mercat que reprodueix la seva botiga del centre de Manresa, a la plaça de Neus Català. Amb l'acord podrà fer créixer la gamma de Moments Deliciosos, l'assortiment de plats preparats de l'empresa de cuina de Grup Llobet, El Tec.

Transgourmet Ibérica gestiona prop de 700 supermercats franquiciats sota les ensenyes Suma, Pròxim i Spar, i té més de 18.000 referències de producte. Amb l'acord, podrà consolidar la seva posició competitiva al territori. Actualment Transgourmet compta amb dues plataformes de distribució a Catalunya, Vilamalla (Alt Empordà) i Tortosa (Baix Ebre) i una xarxa de més de 300 supermercats franquiciats, la majoria de l'ensenya Suma, i també Spar i Pròxim. A més ransgourmet compta a Catalunya amb 24 centres GM Cash repartits en les quatre demarcacions.

Mes enllà de l'impacte directe a les botigues, aquesta aliança estratègica ha de proporcionar un fort creixement a les empreses El Tec i Llobet Regals. La simplificació de processos i la centralització de l'aprovisionament permetrà a Grup Llobet concentrar-se en dues grans apostes de futur: expandir la línia empresarial d'El Tec i augmentar el lideratge de Llobet Regals.