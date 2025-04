L'Ajuntament de Sant Fruitós formalitza la concertació d'un préstec per a construir el segon pavelló d'esports

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha formalitzat la concertació d'un préstec a llarg termini per un import de 4 milions d'euros per a executar la construcció del nou pavelló d'esports i gimnàs de l'escola Pla del Puig, on s'hi destinaran 3.600.000 euros.

Aquest crèdit també permetrà executar les obres de reforma de la sala cooperativa l'Agrícola, pressupostades amb 250.000 euros i la millora dels accessos al camp de futbol, valorats en 309.000 euros, dels quals es destinaran 159.000 euros dels crèdit atorgat. El termini de retorn d'aquest crèdit és a 15 anys, amb pagament trimestral.

La signatura l'han realitzat l'alcalde, Joan Carles Batanés, i Antoni Noguera, director coordinador d'institucions de CaixaBank.