Una entitat assegura que l'Escorxador del Moianès sacrifica més del doble de porcs diaris permesos

El col·lectiu cultural ecologista del Moianès, El Fanal, ha fet públic que l'Escorxador Comarcal del Moianès arriba a puntes que voregen el sacrifici de 3.000 porcs diaris malgrat que només està autoritzat a matar-ne 1.298. L'entitat té constància d'aquestes dades per "fonts fidedignes", però a banda, recorda que el diractor de l'Escorxador va admetre durant un acte de l'estiu passat que se'n sacrificaven 2.600 diaris.

A més, El Fanal basa el seu argument en altres dades, com el fet que l'autorització que té l'Escorxador li permet un consum anual d'aigua de 36.244 m3, però que, "segons va dir l'alcalde en una xerrada sobre la sequera de juny de 2023, la càrnica consumeix el 25% de l'aigua potable del poble, que serien uns 130.000 m3".

El Fanal denuncia que l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat coneix aquesta situació i "no actua per frenar-la". El novembre de 2024, l'entitat va posar aquest tema en coneixement de l'Oficina, que li va respondre que un mes enrere ja havien fet una inspecció a l'Escorxador i que "prendrien les mesures pertinents". Veient que el nombre d'animals sacrificats i el consum d'aigua no baixava, l'entitat es va tornar a dirigir a l'OGAU i, en aquest cas, també a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El passat mes de març El Fanal va rebre resposta de l'Oficina e la Generalitat explicant que les inspeccions a l'empresa "han detectat diversos incompliments" que han implicat la iniciació "d'un procés sancionador i majors obligacions de registre d'entrades d'animals a l'escorxador". L'ACA, per la seva banda, no ha respost.

Tot i que l'Escorxador "va demanar el 2015 ampliar la seva activitat i es va fer enrere quan li van dir que havia de passar per avaluació ambiental ordinària", El Fanal considera que aquesta ampliació "s'ha fet sense permisos", segurament perquè "l'import de les sancions és molt menor que els beneficis que suposa duplicar número d'animals sacrificats".

Per això, El Fanal considera que l'OGAU no actua per frenar aquesta situació, tot i conèixer-la. L'Oficina "diu que s'exigirà un major control" a l'Escorxador del Moianès, però la Generalitat ja "fa un control diari dels animals sacrificats a tots els escorxadors de Catalunya", de manera que entenen que el que l'OGAU està explicant solucions que s'implanten i estan en ple funcionament "com si fos un tema exclusiu d'aquesta instal·lació", quan es fa arreu.