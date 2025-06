Sallent s'ha despertat aquest dimecres amb pintades contra el Barça i contra l'encara porter de l'Espanyol i veí del poble Joan Garcia pel seu possible fitxatge pel club rival. Tot i que l'acord entre el futbolista internacional perico i els blaugrana encara no s'ha fet públic de forma oficial, al municipi hi han aparegut dues pintades de matinada, una insultant al club, en un mur del complex Fàbrica Vella, i una altra en un senyal indicatiu de trànsit amb la paraula "traidor" o "Joan rata".

El sallentí Joan Garcia, que actualment té 24 anys, ha completat una gran temporada amb el RCD Espanyol, que a l'última jornada va aconseguir salvar la categoria. Ha jugat en 38 partits de lliga, dels quals en 8 ha estat imbatut, i ha rebut 51 gols. Va fer el seu debut amb el primer equip l'1 de desembre de 2021, com a titular en una victòria fora de casa per 2-3 davant el SD Solares-Medio Cudeyo a la Copa.

La seva estrena en Lliga va haver d'esperar al 10 de gener de 2022, en un partit contra l'Elx a Cornellà-El Prat (1-2). Durant aquella temporada 2021-22 només va tornar a jugar en lliga a Llevant on els pericos van empatar a 1. La major part de partits d'aquella temporada 2021-22 va actuar com a porter suplent. A la Copa va jugar dos partits en total.

La temporada següent va ser pitjor en lliga. Va continuar com a habitual porter suplent, però no va poder saltar sobre la gespa fins a l'última jornada de lliga, a casa contra l'Almeria (3-3), quan l'equip era, matemàticament, equip de Segona. Aquell any també va jugar dos partits de Copa. La temporada 2023-24, a la divisió de plata, va disputar 21 partits entre totes les competicions, i en 12 ocasions va acabar imbatut.

😅 “JOAN RATA” se deja ver ya por Sallentpic.twitter.com/eg7dSTyfYf — SocBlaugrana (@socblaugranafc) June 4, 2025

Garcia és internacional juvenil amb la selecció espanyola, i ha representat Espanya des del nivell sub-17 al sub-21.[63] El juliol de 2024, va ser seleccionat per a la selecció espanyola sub-23 per als Jocs Olímpics d'estiu de 2024. També va debutar amb la selecció catalana en el recent partit contra Costa Rica.

Joan Garcia va arribar al futbol base de l'Espanyol amb 15 anys després de passar pel CE Manresa i la Damm.