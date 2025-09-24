Cardona reivindicarà el seu llegat amb el cicle Octubre +Sal

La Fundació Cardona Històrica ha impulsat el cicle Octubre +Sal per destacar la importància de la sal de Cardona des de perspectives com la història, la geologia i la gastronomia. L'Obrador de la Sal, showcookings amb xefs de prestigi i activitats divulgatives formen part d'un programa que busca connectar el passat mil·lenari de la sal amb el futur sostenible i inclusiu del territori.
Un programa per posar en valor la sal de Cardona
El cicle, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cardona, l'Arxiu Històric de Cardona, Bages Turisme i el Geoparc de la Catalunya Central, s'emmarca en el reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia. Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, ha destacat que "la sal ha estat la raó de ser de Cardona, però també és una aposta de futur", i ha subratllat la voluntat de mostrar la seva rellevància des de múltiples àmbits.
Inauguració de l'Obrador de la Sal i dimensió social
Un dels actes centrals serà la inauguració de l'Obrador de la Sal el 8 d'octubre, dins el Parc Cultural de la Muntanya de Sal. Aquest espai es dedicarà a l'envasat i etiquetatge de la Sal de Cardona amb la col·laboració del servei de Teràpia Ocupacional d'AMISOL, entitat que treballa per la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. Amb aquesta iniciativa, la sal de Cardona incorpora un component social al seu projecte.
L'Obrador acollirà el 29 d'octubre la sessió col·lectiva del Bages del programa Biosphere, un segell de turisme sostenible que enguany aborda l'impacte social de les activitats i destinacions. El projecte ha estat finançat amb un ajut Leader del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Gastronomia de primer nivell amb Maria Nicolau i Jordi Llobet
El cicle també inclourà showcookings protagonitzats per reconeguts xefs. El 2 d'octubre, dins la Muntanya de Sal, Maria Nicolau presentarà Cuina SalVatge, on prepararà un verat curat amb la sal cardonina, marinat i flamejat. Posteriorment, el 26 d'octubre, en el marc de la Fira de la Llenega, Jordi Llobet -ambaixador de la Sal de Cardona- oferirà un taller gastronòmic que demostrarà les possibilitats d'aquest producte com a element distintiu de la cuina catalana.
Història i ciència: la sal com a joia patrimonial
La dimensió històrica de la sal de Cardona serà protagonista el 25 d'octubre amb la conferència Salis gemma vocetur: consum i usos de la sal de Cardona, a càrrec d'Andreu Galera, director de l'Arxiu Històric de Cardona. A més, l'11 d'octubre, Sigmadot, el Museu de Geologia de la UPC i el Consell Científic del Geoparc de la Catalunya Central organitzen una caminada geològica per explorar la formació i deformació de les sals a la Muntanya de Sal, un fenomen geològic únic a escala mundial.
Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia
Aquestes activitats formen part de la campanya 12 mesos, 12 paisatges, vinculada al títol de Regió Mundial de la Gastronomia atorgat a Catalunya. El mes d'octubre està dedicat a la sal, així com als boscos i rius de muntanya, amb l'objectiu de posar en valor la diversitat alimentària i territorial del país. Amb Octubre +Sal, Cardona reafirma el seu paper com a epicentre històric i cultural d'un patrimoni que, des de fa més de 6.500 anys, continua sent un element clau de la seva identitat i del seu futur.